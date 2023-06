Il nuovo film di Wes Anderson (starring Benedict Cumberbatch) durerà soltanto 37 minuti

Wes Anderson ha annunciato in un’intervista a IndieWire che il suo prossimo film Netflix La meravigliosa storia di Henry Sugar, basato sulla raccolta di racconti di Roald Dahl del 1977, durerà soltanto 37 minuti. Il film è il secondo adattamento che il regista cult realizza dello scrittore dopo Fantastic Mr. Fox e vede protagonisti Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel e Ben Kingsley. Inoltre Henry Sugar è il primo originale Netflix by Anderson. Che ha sottolineato anche che la collaborazione con lo streamer è nata più per necessità che per preferenza personale.

«Nel mio caso è una cosa un po’ strana», ha detto Anderson a proposito della collaborazione con Netflix. «Conoscevo Roald Dahl da prima che girassimo Fantastic Mr. Fox. Ho incontrato Lindsay, vodka dello scrittore quando stavamo girando I Tenenbaum circa 20 anni fa. Per anni ho desiderato di fare Henry Sugar. Hanno tenuto da parte questa storia perché ero loro amico. Lindsay ha passato tutto a Luke, il nipote di Dahl. Aspettavano me, ma non riuscivo a capire che approccio adottare. Sapevo che quello che mi piaceva della storia era la sua scrittura, le parole di Dahl. Non riuscivo a trovare la risposta, e poi all’improvviso è successo. Non è un lungometraggio, sono tipo 37 minuti. Ma quando sono stato pronto a farlo, la famiglia Dahl non deteneva più i diritti, li aveva venduti a Netflix».

«In pratica non c’era nessun altro interlocutore con cui poteva fare il film, visto che era loro», ha continuato Anderson. «Ma, al di là di questo, dal momento che dura 37 minuti, era il posto perfetto, perché non è davvero un film. Alla BBC trasmettevano Play for Today, diretto da persone come Steven Frears, John Schlesinger e Alan Clarke. Erano programmi di un’ora o anche meno. Ho immaginato una cosa del genere».

Sembra che Henry Sugar sarà più simile a Hotel Chevelier, il corto di Anderson del 2007, un prologo di 13 minuti al suo lungometraggio Il treno per il Darjeeling, con Jason Schwartzman e Natalie Portman.

«Non si tratta di una scelta tra un’uscita al cinema e una in streaming perché non distribuiresti mai un cortometraggio del genere nelle sale», ha sottolineato Anderson riguardo al suo adattamento di Henry Sugar. «Dovrebbero tagliare il prezzo dei biglietti o programmare due film… Ho avuto una bella esperienza con Netflix, ma sono molto felice che Asteroid City esca al cinema. Focus e Universal stanno lavorando in quel senso, ed è questo il modo in cui voglio che i miei film vengano visti».

Pubblicato per la prima volta nel 1977, La meravigliosa storia di Henry Sugar di Dahl è una raccolta di sette racconti. Cumberbatch interpreta Henry Sugar, il protagonista dell’omonima storia, che domanda “Se potessi vedere con gli occhi chiusi… useresti il ​​tuo potere per il bene o per guadagno personale?”. Il film dovrebbe arrivare su Netflix in autunno. Asteroid City invece sarà nelle sale italiane il 14 settembre.