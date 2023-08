Il dietro le quinte di ‘I’m Just Ken’ starring Ryan Gosling è la cosa migliore che vedrete oggi

I’m Just Ken avrebbe dovuto essere uno dei momenti più buffi e ridicoli di Barbie, ma la performance di Ryan Gosling meriterebbe l’Oscar. In un video musicale realizzato in esclusiva per la canzone, le riprese dietro le quinte mostrano l’attore durante la trasformazione più clamorosa della sua carriera sotto gli occhi della regista Greta Gerwig, che reagisce in maniera orgogliosa e tenera.

Nelle clip catturate durante le prove, Gosling e il suo cast di supporto di Ken – tra cui Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir e altri – incanalano la loro Kenergy. Lavorano con i coreografi e si esercitano nei movimenti ancora e ancora, fino a quando non sono perfetti, anche se il risultato è solo un paio di secondi di riprese. In piedi accanto a Gerwig, Gosling controlla e ricontrolla i modi migliori per dare vita alla sua visione.

Nel frattempo grandi musicisti mettono insieme la canzone in studio. Josh Freese degli Offspring è alla batteria, Slash suona la chitarra ritmica e Gosling offre la performance vocale più appassionata della sua carriera. L’intero ensemble è un match made in heaven.

«Ti innamori davvero di questa figura sfortunata, ma immediatamente empatica», ha detto Ronson del Ken di Gosling. «Ho avuto subito questa idea per il testo: “I’m just Ken / Anywhere else I’d be a 10“. Era divertente. Sembrava un po’ emo, questo povero ragazzo. Ha così caldo, ma non riesce a capire che ore sono».

Per Gerwig, Gosling era la prima e l’unica scelta per il leader dei Ken. «Margot e io non avremmo accettato un no», ha spiegato a Rolling Stone all’inizio dell’estate. «Dal momento in cui Margot è venuta da me e ho capito che stavamo lavorando per lei, sapevo che lo stavamo facendo anche per Ryan. E non lo conoscevo, non l’avevo mai incontrato. Ma ne ero sicura e, appena mi è venuto in mente, mi ha reso felice».

«La sua comicità parte dal prendere tutto incredibilmente sul serio come attore, non lo fa mai solo per ridere. E il lavoro su Ken è stato il più approfondito che abbia mai fatto con un interprete su un personaggio», ha aggiunto Gerwig. «Se ciò che fanno gli attori è essere empatici a nostro vantaggio, non so se qualcuno abbia mai investito di più nel far comprendere alle persone la situazione complicata di quest’uomo. È stato straordinario. Con entrambi sentivo che avrei potuto dirigere film per tutta la vita e non vedere mai nulla di così unico e gloriosamente pazzo. E pazzesco».