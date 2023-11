Il conflitto tra Israele e Hamas sta dividendo Hollywood

Melissa Barrera è stata scaricata da Spyglass Media Group come protagonista del film Scream, dicono le fonti, a causa dei suoi post sui social media che si riferivano a Israele come a una terra “colonizzata” e diffondevano un luogo comune antisemita secondo cui gli ebrei controllano i media, scrivendo: “I media occidentali parlano solo dal punto di vista israeliano. Il perché ve lo lascio dedurre”.

La casa di produzione ha poi chiarito a Variety che l’attrice è stata licenziata perché i suoi post erano considerati antisemiti: “La posizione di Spyglass è inequivocabilmente chiara: abbiamo tolleranza zero per l’antisemitismo o l’incitamento all’odio in ogni forma, compresi falsi riferimenti al genocidio, alla pulizia etnica, alla distorsione dell’Olocausto o qualsiasi cosa che oltrepassi palesemente il limite dell’incitamento all’odio”.

Ma non finisce qui: anche Susan Sarandon è stata abbandonata dalla sua agenzia, la United Talent Agency, dopo alcuni commenti controversi durante una manifestazione pro-Palestina a New York il 17 novembre. La fonte è ancora una volta Variety.

Nel corso dell’evento Sarandon ha detto: “Ci sono molte persone che hanno paura di essere ebree in questo momento, e stanno avendo un assaggio di cosa vuol dire essere musulmano in questo Paese, una condizione così spesso soggetta a violenza”. Ha consigliato ai manifestanti di parlare con gli ebrei americani, che non si sentono al sicuro in mezzo all’aumento dell’antisemitismo negli USA.

La giornalista musulmana americana Asra Nomani ha risposto ai commenti di Sarandon in un lungo post su X, scrivendo: “Per favore, non minimizzare l’esperienza degli ebrei americani sottovalutando l’inferno che è per i musulmani che vivono nei Paesi musulmani e diffamando l’America per la vita – e le libertà – che offre alle famiglie musulmane come la mia. Prova a vivere da donna musulmana in un Paese musulmano. Tornerai in America e bacerai la terra sotto i tuoi piedi”.

Hi there @SusanSarandon, this is my mom, my dad and me on the rail trail in Morgantown, West by God Virginia. Let me tell you what it means to be Muslim in America.

First, your backstory: At an anti-Israel protest in NYC, you just said, "There are a lot of people that are… pic.twitter.com/zAyUjpTxkY

