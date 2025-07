Il cast di ‘Twin Peaks’ si riunisce per un tour negli USA

Diversi membri del cast di Twin Peaks si riuniranno per un tour negli Stati Uniti, durante il quale parleranno del mitico franchise, incontreranno i fan e condivideranno uno speciale video tributo in onore di David Lynch.

Twin Peaks: Conversations with the Stars vedrà la partecipazione di Ray Wise (Leland Palmer), Harry Goaz (il vice sceriffo Andy Brennan) e Kimmy Robertson (Lucy Moran), oltre a Sheryl Lee (Laura Palmer) e Dana Ashbrook (Bobby Briggs) in alcune date.

A quanto pare, Lynch avrebbe dato la sua benedizione al tour prima della sua morte, avvenuta all’inizio di quest’anno. “David era molto contento di poter organizzare questo tour del cast per celebrare Twin Peaks con i fan di tutti gli Stati Uniti”, ha dichiarato Sabrina S. Sutherland, la produttrice esecutiva del Ritorno (2017), in una dichiarazione all’Hollywood Reporter, che ha dato per primo la notizia della reunion. “È un peccato non poterlo chiamare ogni sera per raccontargli com’è andata la serie, come gli avevo promesso. Ma non vedo l’ora di celebrare il suo lavoro ogni sera e di tenerlo sempre vicino al cuore”.

Tra le 18 tappe ci saranno una casa a Everett, Washington, che è stata la residenza dei Palmer nella serie, e il Kiana Lodge a Poulsbo, Washington, dove sono stati girati gli interni del Great Northern Hotel e la casa dei Martell. L’esterno di quest’ultima è il luogo in cui Laura Palmer è stata trovata morta, avvolta nella plastica vicino un tronco gigante sulla spiaggia, nell’episodio pilota di Twin Peaks.

Per chi si trovasse negli USA, ecco l’itinerario completo del tour: