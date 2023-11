Il cast di ‘Friends’ su Matthew Perry: «Siamo completamente devastati»

Il cast di Friends ha reso omaggio a Matthew Perry in una dichiarazione congiunta dopo la morte improvvisa dell’attore sabato all’età di 54 anni.

«Siamo tutti completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia», si legge nella loro dichiarazione, tramite People. «C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto e questa perdita insondabile».

«Col tempo diremo di più, come e quando saremo in grado», continuano Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox e Matt LeBlanc. «Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo».

Friends è andato in onda per 10 stagioni di grande successo e Perry, attraverso la sua interpretazione di Chandler Bing, era la sua anima sarcastica. Qui abbiamo messo insieme i suoi momenti più divertenti nello show.