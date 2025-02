Il biopic su Pharrell Williams diretto da Michel Gondry è stato cancellato

Il biopic su Pharrell Williams diretto da Michel Gondry è stato definitivamente accantonato dalla Universal, appena tre mesi prima dell’uscita prevista per il 9 maggio.

Secondo Variety, il “musical di formazione” – originariamente intitolato Atlantis prima che il nome fosse cambiato in Golden – aveva terminato da tempo le riprese ed era in fase di post-produzione quando il team creativo si è imbattuto in un ostacolo insormontabile durante il montaggio.

“Quando siamo entrati tutti in sala di montaggio, abbiamo deciso collettivamente che non c’era una strada da seguire per raccontare la versione di questa storia che avevamo originariamente immaginato”, hanno detto Williams e Gondry a Variety in una dichiarazione congiunta. “Apprezziamo tutto il duro lavoro del talentuoso cast e della troupe. Anche se siamo delusi di non poter realizzare questo film, abbiamo dei partner incredibili alla Universal e presto collaboreremo di nuovo in una veste diversa”.

Golden, da non confondere con il film biografico Lego del 2023 di Williams Piece by Piece, è stato descritto come un musical di formazione ambientato nell’estate del 1977 a Virginia Beach, in un quartiere come quello in cui è cresciuto Pharrell. “È una storia di formazione sulla scoperta di sé e sul perseguimento dei propri sogni, ma è molto più magica di così. È una celebrazione della vita dei neri, della cultura dei neri e, soprattutto, della gioia dei neri”, ha detto in precedenza Williams del film.

Il cast stellare include la connazionale Missy Elliott, originaria della Virginia, Halle Bailey, Da’Vine Joy Randolph, Anderson .Paak, Janelle Monáe, Tim Meadows, Brian Tyree Henry, Jaboukie Young-White e altri.

Nell’agosto 2024, l’uscita del film, ancora intitolato Atlantis, era stata provvisoriamente programmata per il 9 maggio 2025; con il nuovo titolo Golden non verrà distribuito in nessuna forma, come Batgirl e Coyote Vs. Acme, con il film che rimarrà permanentemente bloccato nel suo attuale stato di montaggio iniziale, riporta Variety.

Da Rolling Stone US