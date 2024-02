I teaser di ‘Call My Agent – Italia 2’ sono la cosa più bella che vedrete oggi

Sono arrivati i primi teaser della seconda stagione di Call My Agent – Italia (sei episodi da marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW), ciascuno per ogni nuovo guest. E già promettono faville.

A dare filo da torcere agli agenti e ai loro assistenti con le loro tragicomiche vicende fra lavoro e vita privata, anche per questa stagione dei grandissimi nomi del nostro spettacolo, guest di ciascuna puntata nei panni di sé stessi.

Da Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi alle prese con un nuovo film la cui sceneggiatura si rivela un disastro a Gabriele Muccino (feat. Gian Marco Tognazzi), il cui arrivo si preannuncia come un vero e proprio terremoto per la CMA, passando per un Claudio Santamaria disposto a tutto pur di ottenere un ruolo da lui molto ambito, Serena Rossi e Davide Devenuto che si sveleranno segreti inconfessabili, fino alla voce magica (letteralmente) Elodie e all’ultimo scoppiettantissimo episodio, che vede protagonista Sabrina Impacciatore nei panni della madrina della Mostra di Venezia.

Tutti affiancati, ovviamente, dai loro agenti interpretati da Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e l’appena scomparsa Marzia Ubaldi, a cui sarà dedicato il primo episodio, ancora nei ruoli di Vittorio, Lea, Gabriele ed Elvira; e dai loro assistenti: Monica, interpretata da Sara Lazzaro, Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi ritornano anche Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli nei panni di una delle attrici più “stravaganti” della CMA, Luana Pericoli, ancora alle prese con il suo “attore preferito”, Corrado Guzzanti.

La serie Sky Original remake del cult francese Dix pour cent (da noi Chiami il mio agente!) è prodotta da Sky Studios e da Palomar, diretta da Luca Ribuoli e scritta da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario D’Amato.

Qui tutti i teaser: