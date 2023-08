I supereroi della natura: i Puffins tornano con il lungometraggio ‘Il tricheco che voleva troppo’

E se vi dicessimo che nell’Artico, nascosti da qualche parte, ci sono quattro (più uno) piccoli Puffins con poteri speciali, pronti a proteggere la natura meravigliosa in cui vivono da chiunque potrebbe avere cattive intenzioni nei suoi confronti? OK, forse nella realtà i Puffins non avranno superpoteri; nel regno della fantasia, però, tutto è possibile. e infatti i Puffins più amati dai piccoli di casa, Didi, Pie, Tic e Tac stanno tornando, e il loro amico saggio e misterioso Johnny Puff con loro.

Questa volta, l’avventura a cui i piccoli e teneri protagonisti sono chiamati è davvero epica: salvare gli alberi di Taigasville, cittadina artica in cui abitano, dalle mire sconsiderate del malvagio tricheco Otto Von Walrus, che ha deciso di abbattere tutti gli alberi in circolazione per riuscire a spostare con più agilità la sua fortezza mobile. Per riuscire nell’impresa dovranno far ricorso ai loro superpoteri, che li trasformeranno in veri e propri supereroi al servizio della natura: Didi damage, Megapie, Tactik e Mystic, ognuno con abilità distintive e utilissime per sconfiggere il malvagio e geniale tricheco. Johnny Puff non è da meno: i suoi poteri lo trasformano in Silent Sparrow, ninja astuto con misteriosi poteri musicali, pronto a guidare i suoi compagni nello scontro con Von Walrus.

Il tricheco che voleva troppo diventa così non solo un’occasione di divertimento per tutta la famiglia, ma anche un’opportunità importante per sensibilizzare i più piccoli al rispetto della natura, esigenza quanto mai impellente. Il lungometraggio animato si va ad aggiungere ad altri due nuovi prodotti presentati da TaTaTu e prodotti da ILBE (Iervolino & Lady Bacardi Entertainment), spinoff della saga dei Puffins e delle avventure degli Arctic Friends rispettivamente: Puffins – Un’avventura stellare e Arctic Friends. Alla ricerca dell’idolo di ghiaccio. Inoltre, tutti e tre i film saranno narrati dalla voce di Lucilla, creator e kids influencer tra le più amate del web.

Il tricheco che voleva troppo è prodotto da ILBE, raccontato da Lucilla e distribuito da

TaTaTu.