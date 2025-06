‘I Simpson’ hanno ucciso Marge?

Nel finale della trentaseiesima stagione de I Simpson, andato in onda il 24 giugno, Marge muore. O meglio: muore in uno dei futuri possibili immaginati dalla serie. L’episodio, intitolato Estranger Things, segue la formula collaudata degli scenari proiettati in avanti nel tempo, come era già accaduto con Il matrimonio di Lisa o The Marge-ian Chronicles.

Tutto comincia quando Marge regala a Maggie una tutina ispirata a Grattachecca & Fichetto. Il gesto, apparentemente innocuo, scatena un effetto domino: Bart e Lisa liquidano il cartone come roba da bambini e smettono di andare d’accordo, perdendo l’unica cosa che li univa. «Quando sarete grandi dovrete contare l’uno sull’altra», li avverte Marge. Ma il consiglio, prevedibilmente, non viene ascoltato.

Seguono anni di silenzi e distanza tra i due, raccontati attraverso un montaggio malinconico sulle note di una parodia di When She Loved Me — cantata per l’occasione da Sarah McLachlan. È in questo segmento che si scopre della morte di Marge, confermata da una scena in cui Homer piange davanti alla sua lapide: «Amata moglie, madre, conditrice di costine», recita l’epitaffio. «Marge è morta prima di Homer, se riuscite a crederci», canta McLachlan.

Ma l’episodio non si ferma lì. Trascorsi 35 anni, Bart, Lisa e Homer si riavvicinano. Lisa trova un vecchio video in cui Marge li esorta a restare uniti e rivela che il vero sogno di Maggie era diventare «banditrice d’aste per macchinari agricoli». In chiusura, Marge fa un’ultima comparsa in cielo, tra le braccia dell’ormai defunto Ringo Starr. «Per fortuna in Paradiso possiamo sposare altre persone», dice sorridendo.

Naturalmente, la morte di Marge va presa con il consueto beneficio del dubbio. Gli episodi ambientati nel futuro sono una tradizione della serie, ma non costituiscono una linea temporale coerente. Nella puntata del 2016 ambientata su Marte, per esempio, Marge è viva e vegeta insieme a Lisa.

E soprattutto: I Simpson continueranno. La serie è stata rinnovata fino alla stagione 40 lo scorso aprile. Qualunque cosa accada nei futuri alternativi di Springfield, scopriremo presto se la chioma blu di Marge è destinata a rimanere con noi ancora per un po’.