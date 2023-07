I Puffins stanno tornando: in arrivo il nuovo lungometraggio con la voce narrante di Lucilla

Ve li ricordate i Puffins? Quei piccoletti deliziosi dal grande becco, che hanno fatto innamorare i più piccoli con Puffins – La serie animata? Ecco, stanno per tornare. Questa volta sul grande schermo, con un’avventura spin-off letteralmente stellare, che promette grandi emozioni per bambini e genitori. Prodotta da ILBE Animation (Iervolino e Lady Bacardi Entertainment) e presentata in anteprima al Cartoons On The Bay di Pescara, il più importante evento italiano dedicato all’industria dell’animazione e dei contenuti per ragazzi, promosso da Rai e organizzato da Rai Com.

Il titolo è Puffins – Un’avventura stellare. La trama è attuale e urgente, e infatti tratta temi fondamentali del nostro tempo, come il contatto con l’altro, l’emergenza climatica in corso e i pericoli del negazionismo e del complottismo. Dato che squadra vincente non cambia, i protagonisti saranno sempre gli amatissimi Didi, Pie, Tic e Tac, accompagnati naturalmente dal saggio e misterioso Johnny Puff, vero e proprio maestro del gruppo, amante dello yoga, della meditazione, ed ex-rocker in pensione con un’aria da pirata. Non è un caso che a prestare la voce a Johnny Puff sia un altro Johnny: l’attore Johnny Depp.

Ad accompagnare i Puffins nelle loro avventure saranno, ancora una volta, i fidati compagni di sempre: Bertha e Leopold, una coppia di lontre complottiste; Otto Von Walrus, tricheco tanto ingegnoso quanto egoista, proprietario di una fortezza artica in cui si diverte a sperimentare invenzioni bizzarre e ambiziose aiutato da tre dispettosi Puffins-maggiordomi, Piff, Puff e Paff.

Gli equilibri dell’ambiente artico verranno rotti proprio da una delle invenzioni di Von Walrus, una parabola per poter guardare in comodità i suoi programmi TV preferiti. Presto, però, l’aggeggio del tricheco crea un’interferenza con il disco volante di un alieno di nome Oxy, anch’esso con le sembianze di un Puffin, costringendolo a un atterraggio di fortuna sulla Terra. Il malvagio Von Walrus non crede ai suoi occhi: finalmente potrà sperimentare tecnologie innovative e sconosciute. Il pericolo per l’ambiente dell’Artico e il suo delicato equilibrio naturale è, però, grande. Così, dopo qualche diffidenza nei confronti del nuovo arrivato, i Puffins partono alla riscossa insieme al nuovo amico Oxy. Obiettivo: riprendersi il disco volante rubato da Von Walrus e salvare sia l’alieno che la natura della Terra. Ma l’avventura è solo appena iniziata, e nuove sorprese attendono i piccoli eroi.

Puffins – Un’avventura stellare è narrato da Lucilla, creator e kid influencer, assicurando un’esperienza ancora più coinvolgente per i piccoli spettatori. Andrea Iervolino, CEO di ILBE, ha dichiarato: «In ILBE crediamo fortemente nella capacità delle produzioni cinematografiche di veicolare valori e messaggi, e, grazie alla preziosissima collaborazione con Lucilla, cantante capace di parlare anche ai piccini, vogliamo sensibilizzare su temi fortemente attuali quali l’uguaglianza, l’inquinamento e la salvaguardia ambientale».

Puffins – Un’avventura stellare è prodotto da ILBE, raccontato da Lucilla, distribuito da Tatatu.