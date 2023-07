I fratelli Coen torneranno a lavorare insieme

L’ultima volta che avevano lavorato insieme era stato per l’antologia western La ballata di Buster Scruggs del 2018 (che aveva vinto il premio per la miglior sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia). E nel frattempo Joel ha diretto The Tragedy of Macbeth e Ethan Drive-Away Dolls (che in Italia dovrebbe uscire a ottobre).

Ma ora è tempo di reunion per i fratelli Coen che hanno confermato che torneranno a collaborare per un progetto. O meglio, uno di loro lo ha confermato.

Ethan ha rivelato in una nuova intervista con Empire Magazine che stanno sviluppando un nuovo film insieme, dopo aver trascorso gli ultimi cinque anni a lavorare separatamente. Per molti registi, non è una pausa così lunga, ma per i Coen, che possono sfornare più film in un decennio rispetto alla maggior parte dei registi in una vita, sembra tantissimo. È la pausa più lunga che si siano mai presi tra un progetto e l’altro dal loro primo film insieme, Blood Simple – Sangue facile del 1984.

Non ci sono dettagli sul film e nemmeno un’ipotetica data di uscita. Le community di fan sul web hanno ipotizzano sarà un neo-noir, ma probabilmente dovremo aspettare notizie ufficiali.