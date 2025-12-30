I figli di Sean Combs raccontano la loro versione dei fatti in una docu-serie

Meno di un mese dopo che Netflix e 50 Cent hanno pubblicato una docu-serie molto attesa su Sean Combs, i figli del magnate musicale stanno pianificando di raccontare la loro versione dei fatti, unendo le forze con Zeus Network per un progetto previsto nel 2026.

In un teaser del progetto senza titolo, diffuso domenica sera, Justin e Christian osservano in silenzio la copertura mediatica del processo penale di Combs e i giornalisti che tempestano la loro famiglia di domande sulle accuse rivolte al padre, oggi 56enne. Sullo schermo scorrono una serie di parole: “L’ascesa. La famiglia. I nemici. La gioia. Il dolore. La nostra voce. La lealtà. Il tradimento. L’odio. Gli alti. I bassi. L’amore. La verità. Le bugie”.

Il CEO di Zeus Network — casa di show come Baddies e Hollywood Unlocked’s The Jason Lee Show — Lemuel Plummer ha dichiarato in una nota che il progetto “non è pensato per sostenere, difendere o scagionare Diddy”.

Al contrario, ha proseguito Plummer, “questa serie documentaria è incentrata sull’offrire a Justin e Christian l’opportunità di condividere la loro storia personale e le loro esperienze vissute, soprattutto perché anche le loro vite sono state direttamente coinvolte. Come network, crediamo nell’importanza di permettere alle persone di parlare per sé stesse, come fa qualunque rete credibile che entri nel campo del documentario. Il nostro ruolo è fornire una piattaforma affinché le storie vengano raccontate in modo onesto e senza pregiudizi. Quello che gli spettatori vedranno è un racconto crudo, reale e autentico. Questa è l’essenza del progetto”.

I loro pensieri vengono interrotti da una chiamata in arrivo da Fort Dix, il carcere federale a bassa sicurezza del New Jersey, dove Combs sta scontando una condanna a 50 mesi per l’accusa di trasporto a fini di prostituzione. (Combs è stato invece assolto, a luglio, dalle accuse più gravi di traffico sessuale e associazione a delinquere.)

Non è chiaro se Combs sia direttamente coinvolto nella serie documentaria. Contattato per un commento da Rolling Stone, un portavoce di Combs ha dichiarato di non avere ulteriori informazioni da condividere al momento.

Sia Justin, 31 anni, che Christian, 27, sono stati sostenitori accaniti del padre sin da quando è stato accusato per la prima volta di abusi sessuali e fisici dall’ex fidanzata Casandra Ventura, che nel novembre 2023 ha intentato una causa per traffico sessuale contro Combs. Il procedimento civile è stato risolto nel giro di 24 ore — con Combs che ha pagato un accordo da 20 milioni di dollari all’ex artista della Bad Boy — ma la causa ha dato il via a un’indagine federale su Diddy.

Questo progetto segnerebbe la prima volta in cui uno dei due figli parla pubblicamente e a lungo del caso del padre. Christian ha già pubblicato brani a sostegno del padre e Justin è apparso nel documentario Netflix mentre studiava strategie su come riformulare la narrazione pubblica attorno a Combs.

Mentre Combs sta procedendo con l’appello della sua condanna, deve ancora affrontare una montagna di cause per aggressione sessuale. Uomini e donne hanno accusato il fondatore della Bad Boy Entertainment di violenze sessuali che risalirebbero al 1990 e arriverebbero fino al 2023. Gli avvocati di Combs hanno ripetutamente negato le accuse, affermando che non ha mai “aggredito o trafficato sessualmente nessuno — uomo o donna, adulto o minore”. Nell’ambito del contenzioso civile contro Combs, sia Justin sia Christian sono stati a loro volta accusati di aggressione sessuale in procedimenti separati. Entrambi hanno respinto le accuse.

I due fratellastri sono stati una presenza costante durante il lungo processo penale di otto settimane che si è svolto a Manhattan la scorsa estate. Al momento della sentenza di Combs, a ottobre, entrambi hanno implorato il giudice di concedere clemenza. “Le chiedo, per favore, con il massimo rispetto, di concedere grazia alla mia famiglia, di lasciare uscire mio padre affinché possa prendersi cura di noi e guidarci, di concedergli misericordia e permettergli di uscire e tornare a essere l’uomo che tutti noi sappiamo che è”, ha detto Christian.

Da Rolling Stone US