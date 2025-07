I biglietti per ‘The Odyssey’ di Christopher Nolan saranno disponibili con un anno di anticipo

La data di uscita del nuovo film di Christopher Nolan, The Odyssey, è fissata al 16 luglio 2026 (in Italia). E ora sappiamo anche quella di messa in vendita dei biglietti: un anno prima, a partire da domani, 17 luglio 2025, secondo quanto riporta Variety.

C’è un però: le prevendite saranno disponibili solo per alcuni spettacoli dei cinema che hanno sale attrezzate per proiettare in IMAX 70mm, il preferito di Nolan – The Odyssey sarà inoltre il primo film girato interamente con camere IMAX.

Da Universal Pictures – lo studio di produzione – e dalla IMAX non sono per ora arrivati commenti ufficiali. Dovremo aspettare domani per vedere se anche in Italia potremo accedere a prenotazioni così anticipate per la visione del nuovo film del regista. Solo un paio di settimane fa, il lavoro di Nolan aveva fatto notizia per un leak del teaser trailer, che il cineasta aveva invece deciso di proiettare solo in alcuni cinema, solo nello slot dei provini.