Hugh Grant: «Tarantino proibisce i telefoni sul set e ha ragione. Così le persone sc*pano ancora»

Dopo averci deliziato con le sue non risposte sul red carpet degli Oscar, Hugh Grant ha parlato da Stephen Colbert dei bei tempi di quando, sul set, non si utilizzavano i cellulari. Meno selfie, direte voi. Più sesso, intende lui:

«Ai vecchi tempi, alla fine della seconda settimana, tutti si ubriacavano la sera, andavano a cena, si innamoravano l’uno dell’altro e tutto il resto. Tutte cose che non capitano più a causa dei cellulari. Vanno tutti a casa a guardare Twitter. È molto triste»

Per poi aggiungere: «Tarantino proibisce i telefoni sul set. Ha ragione. Le persone, lì, si scopano tutte. Così mi hanno detto!».

Hugh sta per tornare al cinema con Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, nei cinema italiani da oggi. Con lui, nel cast anche Chris Pine e Regé-Jean Page.

«Page ha detto che fare questo film gli ha fatto venire un sedere pazzesco perché il combattimento con la spada richiede tanti squat. Quanti squat hai dovuto fare tu?» ha chiesto Colbert. E Hugh Grant: «Molti. Anche io ho un sedere incredibile».