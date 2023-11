Homer Simpson non strozzerà più il figlio Bart

Anche i Simpson si adattano ai tempi che cambiano, e una delle loro gag più conosciute verrà cambiata. Parliamo di Homer che strozza Bart, classica scena del cartone di Matt Groening.

In un recente episodio intitolato McMansion & Wife, andato in onda negli USA il 22 ottobre, Homer ha incontrato il suo nuovo vicino Thayer, che nota subito la stretta di mano possente di papà Simpson. «Vedi, Marge, strangolare il ragazzo ha dato i suoi frutti», scherza Homer con la moglie. «Sto scherzando. Non lo faccio più». Per poi aggiungere, con un sorriso: «I tempi sono cambiati!». Il video:

The Simpsons have made it clear that Homer will no longer strangle Bart. "Times have changed" they said. Acting like when The Simpsons first started it was socially acceptable? Nothing has changed in regards to strangling your kid 💀 Removed one of the most iconic TV gags. pic.twitter.com/DPd4rWv6KI

— Saammuel (@Saammuel) November 6, 2023