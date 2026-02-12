Hollywood ha «il cuore spezzato» per la perdita di James Van Der Beek

I colleghi e gli amici di James Van Der Beek, l’attore scomparso ieri all’età di 48 anni e famoso per aver interpretato Dawson Leery in Dawson’s Creek, stanno condividendo messaggi di cordoglio sui social, celebrandone l’eredità e il ricordo.

Una buona parte arriva dai commenti lasciati al post con cui ieri la famiglia di Van Der Beek ha dato l’annuncio della scomparsa, pubblicato sul profilo Instagram dell’attore. Reese Witherspoon, per esempio: «Chiederò a tutti i miei angeli di portarlo a casa. Tu e la tua stupenda famiglia siete nel mio cuore».

«Tutto il nostro amore e la nostra luce alla tua bellissima famiglia», ha aggiunto Chad Michael Murray, co-protagonista di Van Der Beek in One Tree Hill. «James era un gigante. Siamo davvero dispiaciuti per quello che state passando. Le sue parole, la sua arte e la sua umanità hanno ispirato tutti noi, ci ha ispirato a essere migliori in tutti i sensi. Dio vi benedica». Sarah Michelle Gellar ha aggiunto: «Sono così triste per la vostra bellissima famiglia. Anche se l’eredità di James vivrà per sempre, questa è una perdita enorme non solo per la vostra famiglia, ma per il mondo intero. ‘Fanculo il cancro».

«Sono davvero sconvolta», ha scritto Emma Slater, che ha partecipato a Dancing With the Stars insieme a Van Der Beek. «Per me è e sarà sempre come uno di famiglia. Ti voglio tanto bene, James. Puoi essere orgoglioso dell’uomo che sei. Sono davvero grata di aver potuto essere lì per dirti addio».

Un lungo messaggio è poi arrivato da Busy Philipps, co-protagonista con Van Der Beek di Dawson’s Creek: «Il mio cuore è profondamente addolorato per tutti noi oggi… per ogni persona che conosceva James e lo amava, per chiunque amasse il suo lavoro o avesse avuto il piacere di incontrarlo, per tutti i suoi cari amici e la comunità che lo ha circondato mentre combatteva questa malattia, in particolare i suoi genitori, suo fratello e sua sorella. Ma soprattutto, mi dispiace per la sua incredibile moglie Kimberly e i loro sei, meravigliosi figli. È stata creata una raccolta fondi per aiutarli e metterò il link nelle mie storie. James Van Der Beek era una persona unica e ci mancherà per sempre, non so cos’altro dire. Sono davvero molto triste. Era mio amico, gli volevo bene e sono molto grata per l’amicizia che ci ha legato in tutti questi anni».

Raccolta fondi, quella menzionata da Philipps, creata per fornire alla famiglia di Van Der Beek mezzi di sostentamento dopo le pesanti spese mediche affrontate nella lotta contro il cancro dell’attore. Lanciata ieri, la campagna ha già raccolto più di un milione di dollari.

I ricordi non sono finiti: Mary-Margaret Humes, “madre” dell’attore in Dawson’s Creek, ha ricordato il collega in un commovente post sui social. «James, mio gentile guerriero, hai combattuto una dura battaglia contro ogni previsione, con tanta forza e dignità. Ti amerò e ti ammirerò sempre per questo. Le nostre ultime conversazioni… solo pochi giorni fa… rimarranno per sempre nel mio cuore, custodite con cura».

Anche Stacy Keibler si è unita, ricordando così gli ultimi giorni di Van Der Beek: «Trascorrere questi ultimi giorni con te è stato un vero dono di Dio. Non sono mai stata così presente nella mia vita. Quando sai che il tempo è sacro, non sprechi nemmeno un respiro. Forse abbiamo perso una persona speciale qui sulla terra… ma il paradiso ha guadagnato qualcosa di straordinario. Ti penserò ogni volta che guarderò un tramonto. Ogni volta che vedrò un arcobaleno attraversare il cielo. Saprò che sei lì».

E l’attrice Jaime Ray Newman, che ha recitato al fianco di Van Der Beek nella produzione teatrale The Gift: «Siamo assolutamente devastati. James, sei stato un amico unico», ha scritto su Instagram, condividendo una foto delle loro famiglie insieme. «Tu e @vanderkimberly siete stati al nostro fianco nei momenti più bui del nostro dolore e nelle nostre gioie più grandi. Il nostro amore per te continua oltre lo spazio e il tempo. Riposa in pace, caro, caro amico».

Roger Avary, che ha diretto Van Der Beek in Le regole dell’attrazione, ha pubblicato un tributo su X. «Oggi ho saputo che il mio caro amico James Van Der Beek, con cui ho lavorato in Le regole dell’attrazione, che è stato un pilastro di forza per me e la mia famiglia nei momenti più difficili, è scomparso», ha detto. «Sapevo che stava combattendo una battaglia terribile con coraggio e compassione. (…) Non ho mai conosciuto nessuno come lui e raramente ho sentito un legame lavorativo così stretto. Il mio cuore è spezzato per questa perdita e i miei pensieri e le mie preghiere vanno alla moglie e ai figli. Dio ti benedica, James. Ti amerò per sempre”.

Noah Beck, che ha interpretato il figlio del personaggio di Van Der Beek in Sidelined, ha condiviso una foto scattata insieme sul set. «Amico, questa è dura». «James, eri il migliore. Così gentile, così premuroso, così attento, così talentuoso, un padre fantastico e semplicemente un essere umano di assoluta ispirazione. Mi sento incredibilmente fortunato ad averti incontrato e ad aver condiviso lo schermo con te come mio padre. Eri il miglior mentore che potessi desiderare».

Anche il regista Jason Reitman si è affidato alle storie di Instagram, scrivendo: «Mi manca il mio amico James Van Der Beek. Mi sento così fortunato ad aver potuto sperimentare la sua gentilezza, autenticità e nobiltà sul set e nella vita reale. Ho il cuore spezzato».

Lin-Manuel Miranda ha pubblicato una foto con Kimberly e i figli di Van Der Beek, scrivendo: «Oggi il mio cuore è con la famiglia [Van Der Beek]».

Krysten Ritter, che ha recitato in Don’t Trust the B—- In Apartment 23 con Van Der Beek, ha condiviso una foto scattata a New York. «Una notizia davvero brutale, oggi», ha detto.

«Ti voglio bene, James. So che sei in Paradiso e che sei circondato dall’amore. I Van Der Beek saranno nelle nostre preghiere quotidiane e raccoglieremo fondi per sostenere la tua bellissima famiglia. Grazie per il tuo lavoro e per essere stato una persona speciale», ha detto Paul Walter Hauser, che ha ripubblicato la raccolta fondi GoFundMe della famiglia Van Der Beek.