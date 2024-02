Helen Mirren, gli Oscar e gli snobbati: «Non ci ricordiamo nemmeno chi ha vinto due anni fa»

Prendersela perché non si è ricevuta una candidatura agli Oscar (o, come si dice in gergo, si è stati “snobbati” dall’Academy)? Per Helen Mirren, che di Oscar ne ha vinto uno per la sua interpretazione della Regina Elisabetta II in The Queen (era il lontano 2007), si tratta di molto rumore per nulla.

In un’intervista a Entertainment Tonight, l’attrice ha commentato una della principali snobbate di questa tornata di Academy Award, ovvero Barbie e nello specifico la sua regista, Greta Gerwig, e la sua attrice protagonista, Margot Robbie, lasciate da parte dalle categorie per Miglior regista e Miglior attrice protagonista rispettivamente.

«Nulla di grave, non ce la si può prendere per cose così. È fantastico che Barbie sia stato il film con i maggiori incassi di sempre per Warner Bros, e in più, non ci ricordiamo nemmeno chi abbia vinto due anni fa». Così ha dichiarato Mirren, che nel film di Gerwig ha ricoperto il ruolo di voce narrante.

Ha poi aggiunto: «Nel senso, naturalmente sarei stata felicissima di vedere Greta [ricevere una nomination], e continuo a pensare che dovrebbe vincere come la migliore [regista]. Ma è così difficile, non è una corsa, capisci, non si può – quello che voglio dire, è che il lavoro di Christopher Nolan su Oppenheimer è stato strabiliante, spettacolare. Per me, però, il lavoro di Greta era davvero qualcosa di diverso, coraggioso, qualcosa che non avevamo mai visto prima. E sono contenta che il pubblico abbia risposto in questo modo».

Intanto, in un’intervista a Time, anche Gerwig è tornata sulle snobbate rivolte a lei e a Robbie: «Certo, avrei davvero voluto che Margot ricevesse una nomination. Ma l’importante è essere tutti insieme.»