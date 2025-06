Harvey Weinstein, si sta concludendo il nuovo processo: «Ho agito in modo immorale, mai illegale»

Ieri, Harvey Weinstein ha rilasciato una rara intervista alla Fox di New York, mentre il suo nuovo processo per accuse di aggressione sessuale di primo grado e stupro di terzo grado si avvicina alla conclusione. «Mi dispiace di aver fatto passare tutto questo alla mia famiglia, di aver fatto soffrire mia moglie, di aver agito in modo immorale, di aver coinvolto tanti amici», ha dichiarato. «Ho ferito persone a me vicine con azioni stupide ma mai illegali, mai criminali, mai nulla del genere».

L’ex produttore ha aggiunto che il suo avvocato, Arthur Aidala, gli ha consigliato di non testimoniare in propria difesa durante il processo. «Lo desideravo con tutto me stesso», ha spiegato. «Arthur mi ha detto che il giurì… aveva compreso la nostra posizione e sarebbe stato ricettivo, e che il procuratore avrebbe cercato di farmi a pezzi se fossi salito sul banco. Non ho paura del procuratore, ma questo era il consiglio migliore, ed è uno che si sente spesso: non testimoniare, se non è strettamente necessario».

Weinstein ha parlato telefonicamente dal Bellevue Hospital, dove è detenuto durante la durata del procedimento a causa dei suoi molteplici problemi di salute («Ho una stenosi spinale. Ho un cancro al midollo osseo. Ho una cosa chiamata burning mouth disease. Ho un elenco di patologie più lungo di un’enciclopedia», ha detto riguardo alle sue condizioni).

Lo scorso anno, la Corte d’Appello di New York aveva annullato la condanna per stupro inflitta a Weinstein nel 2020. In precedenza era stato giudicato colpevole di crimine sessuale grave e di stupro di terzo grado, due delle cinque accuse a suo carico all’epoca. Tuttavia, la Corte d’Appello ha stabilito che i pubblici ministeri non avrebbero dovuto essere autorizzati a presentare le testimonianze di accusatrici le cui denunce non erano direttamente collegate ai capi d’imputazione contestati.

Il nuovo processo, iniziato ad aprile, si è concentrato sulle accuse di tre donne, due delle quali erano già coinvolte nel procedimento del 2020. Weinstein si è dichiarato non colpevole. Il pubblico ministero e il team legale dell’ex produttore hanno presentato le arringhe finali questa settimana. Le deliberazioni della giuria sono cominciate giovedì.

Quando gli è stato chiesto cosa pensasse delle donne che hanno testimoniato contro di lui in questo processo, Weinstein ha detto a Fox: «Penso che Arthur dica che hanno quattro milioni di motivi per testimoniare, in dollari».

Weinstein era stato condannato a 16 anni di carcere per una separata condanna per aggressione sessuale a Los Angeles. Nel dicembre 2022 un giurì lo ha riconosciuto colpevole di un’accusa di stupro e due di aggressione sessuale. Ha presentato ricorso.

Da Rolling Stone US