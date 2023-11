Harry Styles nel cast di ‘The White Lotus 3’?

Secondo rumour che girano da qualche giorno, Harry Styles potrebbe entrare nel cast della terza stagione di The White Lotus.

La serie creata da Mike White sarà questa volta ambientata in Thailandia, come ha annunciato Variety la scorsa primavera, e l’ex One Direction, già visto sullo schermo in Dunkirk, Don’t Worry Darling e My Policeman, potrebbe interpretare un ruolo chiave.

Il primo a confermare, diciamo così, la notizia è stato il profilo “gossipparo” DeuxMoi con un post su Instagram, ma altre voci danno il casting per certo.

Il conduttore radiofonico australiano Leon Sjogren ha twittato la notizia, aggiungendo: “Sappiamo che stanno cercando qualcuno per interpretare uno yogi: perché secondo voi Harry di recente si è rasato i capelli?”.

In effetti, Styles negli ultimi giorni si è visto in giro con una testa rasata, e questo secondo le voci spiegherebbe il taglio.

Si attende la conferma. Per ora sappiamo solo che nel cast ritroveremo Natasha Rothwell, uno dei volti della prima stagione.