Harry Potter, Tom Felton interpreterà di nuovo Draco Malfoy

Tom Felton, l’attore che si schiarito i capelli e interpretare l’antagonista Draco Malfoy nei film tratti dai libri di Harry Potter di J.K. Rowling, tornerà a decolorarsi la chioma questo autunno. L’interprete, 37 anni, riprenderà il ruolo per la produzione di Harry Potter e la maledizione dell’erede a Broadway, un sequel ambientato in un futuro così lontano che anche il personaggio di Malfoy si sta avvicinando alla mezza età. Variety riporta che Felton si unirà al cast l’11 novembre, per una tournée che si concluderà il 22 marzo.

“Partecipare ai film di Harry Potter è stato uno dei più grandi onori della mia vita”, ha detto Felton. “Partecipare a questa produzione sarà per me un momento di svolta, perché quando inizierò a recitare in La Maledizione dell’Erede questo autunno, avrò esattamente la stessa età di Draco nello spettacolo. È surreale tornare nei suoi panni – e ovviamente in quei capelli biondo platino che sono diventati iconici – e sono entusiasta di poter vivere la sua storia e condividerla con la più grande community di fan del mondo”.

Gli eventi di Harry Potter e la maledizione dell’erede si svolgono 19 anni dopo la conclusione dell’ultimo libro di Potter. Nello spettacolo Malfoy, Potter, Hermione Granger e Ron Weasley mandano a loro volta i propri figli alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Nel 2009, Felton dichiarò a Entertainment Tonight Canada di non vedere l’ora che finissero i film di Harry Potter per poter smettere di decolorarsi i capelli. “Sarà uno dei più grandi sollievi di sempre quando sarà finita”, ha detto tramite Looper. “Mi sarebbe piaciuto raccontare quante volte l’ho fatto, a dire il vero, perché ormai sono letteralmente centinaia.” Ogni decolorazione, ha detto, richiedeva dai 30 ai 45 minuti. Anche se gli piaceva il risultato, non aveva voglia di continuare a farlo. “Non so se mi impegnerò abbastanza per ritoccare le vecchie radici ogni cinque giorni o giù di lì”, ha detto. “Non è proprio il mio stile”.

Da Rolling Stone US