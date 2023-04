‘Harry Potter’, è ufficiale: arriva la serie reboot

Succederà davvero: è in arrivo una serie reboot di Harry Potter. Lo ha confermato Warner Bros. Discovery durante l’annuncio della sua nuova piattaforma di streaming “Max”. Arriverà insieme a un nuovo spin-off di Game of Thrones e a uno show sul Pinguino di Colin Farrell.

La nuova serie live-action di HP sarà basata sui libri originali, il che significa che coprirà anche lo stesso terreno degli otto film. Lo studios ha in programma di arruolare un cast completamente nuovo e ci si aspetta che la serie vada avanti per circa un decennio “con la stessa portata epica, amore e cura per cui è noto questo franchise globale”. Pare infatti che ogni stagione sarà l’adattamento di uno dei libri della saga.

I rumors circolavano da qualche settimana, ma all’annuncio mancava la firma di J.K. Rowling, che sarà tra i produttori esecutivi della serie. Negli ultimi anni la creatrice di Harry Potter ha affrontato uno tsunami mediatico per alcuni tweet transfobici, che hanno complicato l’uscita di nuovi prodotti dell’universo di Harry Potter, come il videogioco Hogwarts Legacy. Intanto però ci dovremo abituare all’idea che Harry, Hermione e Ron avranno volti diversi da quelli di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.