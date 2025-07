Harry e Meghan, perso il contratto da 100 milioni di dollari con Netflix

Dopo quattro anni, si chiude la collaborazione tra Netflix e Archewell Productions, la casa di produzione fondata dal principe Harry e da Meghan Markle. L’accordo, siglato nel 2020 e valutato intorno ai 100 milioni di dollari, non verrà rinnovato. A riportarlo sono fonti vicine a entrambe le parti, che parlano di una «naturale conclusione» del contratto.

Durante il periodo di partnership con Netflix, i Sussex hanno prodotto alcuni contenuti originali. Il più celebre è stato il documentario autobiografico Harry & Meghan, uscito nel 2022, capace di suscitare forte interesse mediatico raggiungendo numeri importanti in termini di visualizzazioni. A seguire una serie di documentari meno fortunati come Live to Lead, interviste a leader e influencer, Heart of Invictus, incentrata sui Giochi Invictus, evento sportivo dedicato ai veterani di guerra e Polo, 5 episodi dedicati allo sport a cavallo. Le ultime due sarebbe una forte volontà di Harry.

La duchessa di Sussex invece ha lavorato su With Love, Meghan, una serie che vuole «reimmaginare il genere lifestyle» e che vedrà una seconda stagione nei prossimi mesi. Il progetto animato Pearl, anch’esso guidato da Meghan, era stato annunciato nel 2021 ma successivamente cancellato (così come il suo Podcast per Spotify) durante una fase di ristrutturazione interna della piattaforma.

Secondo fonti di stampa statunitensi, la decisione di non proseguire il contratto sarebbe avvenuta in modo consensuale e non precluderebbe future collaborazioni individuali con i due produttori, ma segna comunque la fine di un accordo nato in un momento di grande esposizione mediatica per la coppia, all’indomani del loro distacco dalla famiglia reale.

Al momento, né Netflix né i portavoce di Archewell hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.