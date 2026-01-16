Hans Zimmer comporrà la colonna sonora della serie di ‘Harry Potter’

Hans Zimmer e il suo collettivo musicale Bleeding Fingers Music si occuperanno delle musiche della prossima serie di Harry Potter targata HBO. In arrivo nel 2027, lo show è basato sui libri di J.K. Rowling. I volumi La pietra filosofale, La camera dei segreti, Il prigioniero di Azkaban, Il calice di fuoco, L’Ordine della Fenice, Il principe mezzosangue e I doni della morte saranno adattati ciascuno adattati in una stagione televisiva.

«L’eredità musicale di Harry Potter è un punto di riferimento per compositori di tutto il mondo e siamo onorati di entrare a far parte di un team così straordinario per un progetto di questa portata», hanno dichiarato Zimmer e i compositori di Bleeding Fingers Music Kara Talve e Anže Rozman. «È una responsabilità che io, Kara Talve e Anže Rozman non prendiamo alla leggera. La magia è tutt’intorno a noi, spesso appena fuori portata, ma come nel mondo di Harry Potter bisogna semplicemente cercarla. Con questa colonna sonora speriamo di avvicinare il pubblico un po’ di più a quella magia, rispettando quello che è venuto prima».

La nuova colonna sonora renderà omaggio all’eredità di Harry Potter, reinventandone però il suono per un formato televisivo di lunga durata e di prestigio. I film erano stati musicati da John Williams (La pietra filosofale, La camera dei segreti, Il prigioniero di Azkaban), Patrick Doyle (Il calice di fuoco), Nicholas Hooper (L’Ordine della Fenice, Il principe mezzosangue) e Alexandre Desplat (I doni della morte).

Bleeding Fingers è un collettivo fondato oltre dieci anni fa da Zimmer. Entro la fine dell’anno aprirà un nuovo ufficio a Londra, proseguendo l’espansione della sua presenza globale.

Zimmer è attualmente nella shortlist degli Oscar per il suo lavoro su F1 – Il film. Nel corso dell’anno le sue musiche si potranno ascoltare anche nella serie HBO Euphoria e in Dune: Parte Tre.

Come annunciato in precedenza, Dominic McLaughlin interpreterà Harry Potter, Arabella Stanton sarà Hermione Granger e Alastair Stout vestirà i panni di Ron Weasley. I tre sono in gran parte esordienti, con pochi crediti alle spalle. McLaughlin ha recitato in Grow, una comedy di Sky con Nick Frost e Golda Rosheuvel; Stanton ha interpretato Matilda nel musical omonimo nel West End; Stout non aveva precedenti esperienze di recitazione. John Lithgow sarà Albus Silente, la star di I May Destroy You Paapa Essiedu interpreterà Severus Piton e la candidata all’Oscar per Tumbleweeds Janet McTeer vestirà i panni della professoressa McGonagall.