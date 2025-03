“Hamdan Ballal è libero e sta per tornare a casa dalla sua famiglia”. Lo ha scritto su X Yuval Abraham, collega del regista palestinese del doc premio Oscar No Other Land pestato dai coloni e arrestato ieri dall’esercito israeliano in Cisgiordania.

“Dopo l’aggressione”, continua Abraham, “Hamdan è stato ammanettato e bendato per tutta la notte in una base militare, mentre due soldati lo picchiavano per terra, ha dichiarato il suo avvocato Leah Tsemel dopo aver parlato con lui di recente. È ancora detenuto nella stazione di polizia di Kiryat Arba”.