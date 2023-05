Gwyneth Paltrow ha detto che a letto Ben Affleck era «tecnicamente eccellente»

La notizia croccantina del giorno? Eccola servita. Ospite del podcast Call Her Daddy, Gwyneth Paltrow ha rivelato che Ben Affleck, suo fidanzato tra il 1997 e il 2000, a letto era «tecnicamente eccellente».

Il gioco condotto dall’host Alex Cooper, intitolato “Ben or Brad” (inteso come Pitt), mirava a mettere a confronto i due storici ex dell’attrice premio Oscar per Shakespeare in Love.

La scelta, dice Paltrow, è «molto dura». Se Affleck era appunto più bravo sotto le lenzuola e la faceva ridere di più, con il «più romantico» Pitt c’era «una maggiore alchimia, era quel tipo di amore che poteva durare per la vita».

«Non posso credere che mia figlia stia ascoltando queste parole in questo momento!», scherza l’attrice e imprenditrice di goop dopo aver rivelato le doti nascoste del collega.

Per poi aggiungere: «Dio benedica God J.Lo e tutto quello che ha guadagnato!», a proposito dell’attuale moglie di Affleck.

Una cosa in comunque Ben e Brad però l’avevano: erano entrambi «molto bravi a baciare».