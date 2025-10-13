Guarda il trailer della terza stagione di ‘Call My Agent – Italia’

Dopo i teaser pubblicati a settembre, è uscito oggi il trailer ufficiale della terza stagione di Call My Agent – Italia. Come nelle clip condivise in precedenza, i protagonisti di questa stagione saranno, oltre all’ormai mitico team di agenti, Luca Argentero, Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Ficarra e Picone, Miriam Leone e dulcis in fundo il cast della serie di Romanzo criminale (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio). Con loro anche Kaze, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti, che riprendono i ruoli vestiti nelle stagioni precedenti.

La serie tornerà a partire dal 14 novembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Le “sfide” che gli agenti dalla CMA si troveranno ad affrontare riguarderanno coppie comiche che rischiano di “s-coppiarsi”, un’attrice a cui ormai vengono proposti solo ruoli da madre e una rilettura indipendente di un classico della letteratura che rischia di diventare qualcosa di pericoloso (ma vi raccontavamo di più qui).

Tutto questo lo trovate nel trailer, che potete vedere qui sotto: