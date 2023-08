Guarda il teaser trailer di ‘Maestro’, il film di (e con) Bradley Cooper su Leonard Bernstein

Ecco le prime immagini di Maestro, opera seconda di Bradley Cooper, che vede l’attore protagonista nei panni di Leonard Bernstein e sarà in concorso all’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Il biopic, che Cooper ha anche co-scritto (con lo sceneggiatore di Spotlight Josh Singer) e prodotto, racconta la vita dell’acclamato direttore d’orchestra e compositore con un focus sul suo tumultuoso matrimonio di 25 anni con Felicia Montealegre interpretata da Carey Mulligan.

Maya Hawke impersona la figlia Jamie e Sam Nivola il figlio Alexander. Nel cast ci sono anche Matt Bomer, Sarah Silverman, Gideon Glick, Gabe Fazio, Eric Parkinson, William Hill, Nick Blaemire, Oscar Pavlo, Tim Rogan e Mallory Portnoy. Tra i produttori ci sono anche Martin Scorsese e Steven Spielberg.

Il debutto alla regia di Cooper è stato il remake del 2018 di A Star Is Born con lui e Lady Gaga, che è stato nominato come miglior film agli Oscar. Cooper è stato anche nominato come miglior attore per la sceneggiatura non originale e Gaga ha vinto il premio per la canzone originale con Shallow.

Maestro uscirà in alcune sale a novembre e arriverà su Netflix il 20 dicembre 2023.