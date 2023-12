Greta Gerwig presidente di giuria a Cannes 2024

Sarà Greta Gerwig la presidente di giuria del prossimo Festival di Cannes, in programma a maggio 2024.

«Amo i film, e amo realizzarli, amo andare al cinema, amo parlare di cinema», dice l’attrice e regista di Barbie nell’accettare la nomina. «Da cinefila, Cannes è sempre stato la vetta di quel linguaggio universale che è il cinema. Essere in un posto in cui puoi essere vulnerabile, in una sala buia in mezzo a gente che non conosci, e guardare un film è la mia cosa preferita. Sono senza parole, emozionata ed umilmente onorata di essere la presidente di giuria del Festival di Cannes. Non vedo l’ora di vedere quale sarà il viaggio che questa esperienza riserverà a tutti noi!».

Oltre ad essere stata attrice e sceneggiatrice, spesso in collaborazione col compagno Noah Baumbach, di film amatissimi dai cinefili come Frances Ha e Mistress America, ma anche volto di To Rome with Love, Il piano di Maggie, Le donne della mia vita e Rumore bianco, dopo una prima co-regia nel 2008 (Nights and Weekends, con Joe Swanberg), dal 2017 si è dedicata al lavoro in solitaria dietro la macchina da presa, prima con Lady Bird, a cui hanno fatto seguito Piccole donne (2019) e, quest’anno, il fenomeno Barbie, che ha incassato 1,4 miliardi di dollari nel mondo, diventando il film Warner Bros. più visto di sempre.

Ma al momento, ha detto lei stessa, non è previsto nessun sequel. Ora c’è il lavoro da presidente di Cannes all’orizzonte.