‘Grazie D10S’: le reazioni di Paolo Sorrentino, Silvio Orlando, Marco D’Amore & C. allo scudetto del Napoli

“La capolista se n’è andata” e poi ancora “Grazie D10S”, accompagnata da una foto di scena del cardinale Voiello (alias Silvio Orlando) di The Young Pope, tifoso sfegatato della squadra partenopea. Così Paolo Sorrentino ha festeggiato su Instagram il trionfo di Spoletti & C. E tra i commenti c’è chi chiede una nuova stagione della serie papale ambientata nel 2023 dove Voiello vede il Napoli vincere lo scudetto. E ovviamente, per l’occasione, anche lo stesso Orlando ha postato foto del suo amatissimo personaggio.

Anche Marco D’Amore ha celebrato il momento: “La dico con le parole del cantore cieco, il padre Omero, il Poeta che chiama il Mediterraneo igrà kèlefta, la strada liquida, che unisce popoli e culture nei millenni: “Anche i dolori sono, dopo lungo tempo, una gioia, per chi ricorda tutto ciò che ha passato e sopportato”. Poi i ringraziamenti: “Grazie @officialsscnapoli grazie Mister @lucianospalletti grazie al popolo napoletano sparso nel mondo che piange e ride insieme! Ma soprattutto GRAZIE RAGAZZI”. Nelle stories aggiunge: “Era da quando avevo 8 anni che sognavo di scrivere ancora ‘Campioni d’Italia’”.

Saviano ha postato una sua foto con la sciarpa del Napoli e ha scritto semplicemente: “CAMPIONI”.

Renzo Arbore invece ha condiviso una gag dal programma Guarda… Stupisci del 2018, dove Marisa Laurito entrava in studio vestita da Vesuvio con tanto di copricapo fumante: “Lo Scudetto fa perfino fumare il Vesuvio!”.

La stessa Marisa Laurito, che aveva dichiarato di essere pronta a spogliarsi e ad andare in giro vestita solamente della bandiera del Napoli (un po’ à la Sabrina Ferilli con la Roma), si affida a una celeberrima frase di Luciano De Crescenzo “Dovunque sono andato nel mondo ho visto che c’era bisogno di un po’ di Napoli”.

Nino D’Angelo festeggia con il nipotino sulle spalle: “Eccomi qui dopo 33 anni a spiegare a mio nipote che cos’e’ il Napoli…Grazie Campioni D’Italia ..Vi amooo”, e poi improvvisa un canzone celebrativa al pianoforte, mentre Clementino riprende la sua reazione al gol del pareggio di Osimhen contro l’Udinese e abbraccia il padre: “Abbiamo vinto lo scudetto!”.

Salvatore Esposito celebra con un’immagine di Maradona e una del Vesuvio che erutta il tricolore. E pure Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare fuori, festeggia tra la folla a Napoli: “History”.

E pure i Coldplay, che suoneranno allo stadio Maradona il 20 e 21 giugno, hanno twittato per celebrare il Napoli. La foto è di Robert Del Naja dei Massive Attack, che da qualche giorno si trova nella città partenopea.

Wonderful scenes at our local Italian… I think June 21/22 is going to be a lot of fun… congratulations to Napoli… we can’t wait to come and play at the home of the champions. W. X pic.twitter.com/9qYwjGqol4

— Coldplay (@coldplay) May 4, 2023