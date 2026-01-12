Golden Globe 2026: la lista completa dei vincitori

La stagione dei premi è ufficialmente entrata nel vivo — e ieri sera i più grandi nomi di Hollywood si sono riuniti per i Golden Globe Awards 2026.
Una battaglia dopo l’altra e Hamnet – Nel nome del figlio hanno conquistato i premi principali all’83esima edizione dei premi della Hollywood Foreign Press Association. Se il primo si è portato a casa quattro statuette (miglior film musical o commedia, miglior regia e sceneggiatura per Paul Thomas Anderson e miglior attrice non protagonista per Teyana Taylor), il secondo si è aggiudicato due statuette (miglior film drammatico e miglior attrice protagonista in un film drammatico per Jessie Buckley). The Studio invece è la miglior serie TV musical o commedia e Seth Rogen il miglior attore, mentre The Pitt ha vinto come miglior serie TV drammatica e Noah Wyle come protagonista. Il riconoscimento per la miglior miniserie è andato invece ad Adolescence e agli attori Stephen Graham, Owen Cooper e Erin Doherty.
I principali premi attoriali, oltre che a Buckley, sono andati a Rose Byrne, miglior attrice in un musical o commedia in If I Had Legs I’d Kick You, e a Timothée Chalamet, miglior attore in un musical o commedia in Marty Supreme. Chalamet era stato candidato in precedenza quattro volte senza mai vincere. «Mio padre mi ha instillato fin da piccolo uno spirito di gratitudine», ha detto Chalamet. «Essere sempre grati per ciò che si ha. Questo mi ha permesso di lasciare in passato la cerimonia a mani vuote, ma a testa alta. Mentirei se dicessi che quei momenti non rendono questo premio ancora più dolce». Il brasiliano Wagner Moura ha fatto la storia vincendo per la prima volta come miglior attore in un film drammatico per L’agente segreto. «Se il trauma può essere tramandato di generazione in generazione, lo possono essere anche i valori», ha detto Moura.
Non sono mancati anche momenti più cupi legati alla politica. Celebrità come Mark Ruffalo e Wanda Sykes hanno indossato spille con le scritte “Ice Out” e “Be Good” per onorare la memoria di Renée Macklin Good, uccisa questa settimana a Minneapolis da un agente dell’ICE. Diversi vincitori hanno inoltre utilizzato il loro tempo sul palco per invitare il pubblico alla compassione e alla comprensione, un chiaro riferimento alla polarizzazione del Paese.
Nikki Glaser è tornata a condurre la cerimonia per il secondo anno consecutivo. Nel suo monologo d’apertura ha preso di mira tutto e tutti: da Bari Weiss («CBS News: il nuovo posto d’America per “vedere notizie di B.S.”») ai file Epstein («Il Golden Globe per il miglior montaggio va a… il Dipartimento di Giustizia!»), fino alla possibile vendita di Warner Bros. a Netflix. Ha anche preso in giro l’autoreferenzialità di Hollywood, definendo i Globes «senza dubbio la cosa più importante che stia succedendo nel mondo in questo momento».
Ecco la lista completa dei vincitori.
FILM
Miglior film drammatico
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Un semplice incidente
L’agente segreto
Sentimental Value
I peccatori
Miglior film musical o commedia
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice – Non c’è altra scelta
Nouvelle Vague
Una battaglia dopo l’altra
Miglior regista
Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra
Ryan Coogler, I peccatori
Guillermo del Toro, Frankenstein
Jafar Panahi, Un semplice incidente
Joachim Trier, Sentimental Value
Chloé Zhao, Hamnet – Nel nome del figlio
Miglior attore in un film drammatico
Joel Edgerton, Train Dreams
Oscar Isaac, Frankenstein
Dwayne Johnson, The Smashing Machine
Michael B. Jordan, I peccatori
Wagner Moura, L’agente segreto
Jeremy Allen White, Springsteen – Liberami dal nulla
Miglior attrice in un film drammatico
Jessie Buckley, Hamnet – Nel nome del figlio
Jennifer Lawrence, Die My Love
Renate Reinsve, Sentimental Value
Julia Roberts, After the Hunt – Dopo la caccia
Tessa Thompson, Hedda
Eva Victor, Sorry, Baby
Miglior attore in un film musical o commedia
Timothée Chalamet, Marty Supreme
George Clooney, Jay Kelly
Leonardo DiCaprio, Una battaglia dopo l’altra
Ethan Hawke, Blue Moon
Lee Byung-Hun, No Other Choice – Non c’è altra scelta
Jesse Plemons, Bugonia
Miglior attrice in un film musical o commedia
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Cynthia Erivo, Wicked – Parte 2
Kate Hudson, Song Sung Blue – Una melodia d’amore
Chase Infiniti, Una battaglia dopo l’altra
Amanda Seyfried, Il testamento di Ann Lee
Emma Stone, Bugonia
Migliore attore non protagonista
Benicio Del Toro, Una battaglia dopo l’altra
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet – Nel nome del figlio
Sean Penn, Una battaglia dopo l’altra
Adam Sandler, Jay Kelly
Stellan Skarsgard, Sentimental Value
Migliore attrice non protagonista
Emily Blunt, The Smashing Machine
Elle Fanning, Sentimental Value
Ariana Grande, Wicked – Parte 2
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Teyana Taylor, Una battaglia dopo l’altra
Miglior colonna sonora
Alexandre Desplat, Frankenstein
Ludwig Göransson, I peccatori
Johnny Greenwood, Una battaglia dopo l’altra
Kangding Ray, Sirāt
Max Richter, Hamnet – Nel nome del figlio
Hans Zimmer, F1 – Il film
Miglior canzone originale
Dream As One, Avatar – Fuoco e cenere
Golden, KPop Demon Hunters
I Lied To You, I peccatori
No Place Like Home, Wicked – Parte 2
The Girl in the Bubble, Wicked – Parte 2
Train Dreams, Train Dreams
Miglior film straniero
Un semplice incidente
No Other Choice – Non c’è altra scelta
L’agente segreto
Sentimental Value
Sirāt
La voce di Hind Rajab
Miglior sceneggiatura
Una battaglia dopo l’altra
Marty Supreme
I peccatori
Un semplice incidente
Sentimental Value
Hamnet – Nel nome del figlio
Miglior film d’animazione
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
Elio
KPop Demon Hunters
La piccola Amélie
Zootropolis 2
Miglior film per incassi
Avatar – Fuoco e cenere
F1 – Il film
KPop Demon Hunters
Mission: Impossible — The Final Reckoning
I peccatori
Weapons
Wicked – Parte 2
Zootropolis 2
TV
Miglior serie drammatica
The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Scissione
Slow Horses
The White Lotus
Miglior serie commedia o musical
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio
Miglior miniserie o film televisivo
Adolescence
All Her Fault
The Beast in Me
Black Mirror
Dying for Sex
La fidanzata
Miglior attore in una serie drammatica
Sterling K Brown, Paradise
Diego Luna, Andor
Gary Oldman, Slow Horses
Mark Ruffalo, Task
Adam Scott, Scissione
Noah Wyle, The Pitt
Miglior attrice in una serie drammatica
Kathy Bates, Matlock
Britt Lower, Scissione
Helen Mirren, Mobland
Bella Ramsey, The Last of Us
Keri Russell, The Diplomat
Rhea Seehorn, Pluribus
Miglior attore in una serie commedia o musical
Adam Brody, Nobody Wants This
Steve Martin, Only Murders in the Building
Glen Powell, Chad Powers
Seth Rogen, The Studio
Martin Short, Only Murders in the Building
Jeremy Allen White, The Bear
Miglior attrice in una serie commedia o musical
Kristen Bell, Nobody Wants This
Ayo Edebiri, The Bear
Selena Gomez, Only Murders in the Building
Natasha Lyonne, Poker Face
Jenna Ortega, Mercoledì
Jean Smart, Hacks
Miglior attore in una miniserie o un film televisivo
Jacob Elordi, La strada stretta verso il profondo Nord
Paul Giamatti, Black Mirror
Steven Graham, Adolescence
Charlie Hunnam, Monster – La storia di Ed Gein
Jude Law, Black Rabbit
Matthew Rhys, The Beast In Me
Miglior attrice in una miniserie o un film televisivo
Claire Danes, The Beast In Me
Rashida Jones, Black Mirror
Amanda Seyfried, Long Bright River
Sarah Snook, All Her Fault
Michelle WIlliams, Dying for Sex
Robin Wright, La fidanzata
Miglior attore non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo
Owen Cooper, Adolescence
Billy Crudup, The Morning Show
Walton Goggins, The White Lotus
Jason Isaacs, The White Lotus
Tramell Tillman, Scissione
Ashley Walters, Adolescence
Miglior attrice non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo
Carrie Coon, The White Lotus
Erin Doherty, Adolescence
Hannah Einbinder, Hacks
Catherine O’Hara, The Studio
Parker Posey, The White Lotus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
Miglior podcast
Armchair Expert with Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang with Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
Smartless
Up First
Miglior performance di stand-up comedy
Bill Maher, Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein, The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart, Acting My Age
Kumail Nanjiani, Night Thoughts
Ricky Gervais, Mortality
Sarah Silverman, Postmortem