Golden Globe 2026: la lista completa dei vincitori

La stagione dei premi è ufficialmente entrata nel vivo — e ieri sera i più grandi nomi di Hollywood si sono riuniti per i Golden Globe Awards 2026.

Una battaglia dopo l’altra e Hamnet – Nel nome del figlio hanno conquistato i premi principali all’83esima edizione dei premi della Hollywood Foreign Press Association. Se il primo si è portato a casa quattro statuette (miglior film musical o commedia, miglior regia e sceneggiatura per Paul Thomas Anderson e miglior attrice non protagonista per Teyana Taylor), il secondo si è aggiudicato due statuette (miglior film drammatico e miglior attrice protagonista in un film drammatico per Jessie Buckley). The Studio invece è la miglior serie TV musical o commedia e Seth Rogen il miglior attore, mentre The Pitt ha vinto come miglior serie TV drammatica e Noah Wyle come protagonista. Il riconoscimento per la miglior miniserie è andato invece ad Adolescence e agli attori Stephen Graham, Owen Cooper e Erin Doherty.

I principali premi attoriali, oltre che a Buckley, sono andati a Rose Byrne, miglior attrice in un musical o commedia in If I Had Legs I’d Kick You, e a Timothée Chalamet, miglior attore in un musical o commedia in Marty Supreme. Chalamet era stato candidato in precedenza quattro volte senza mai vincere. «Mio padre mi ha instillato fin da piccolo uno spirito di gratitudine», ha detto Chalamet. «Essere sempre grati per ciò che si ha. Questo mi ha permesso di lasciare in passato la cerimonia a mani vuote, ma a testa alta. Mentirei se dicessi che quei momenti non rendono questo premio ancora più dolce». Il brasiliano Wagner Moura ha fatto la storia vincendo per la prima volta come miglior attore in un film drammatico per L’agente segreto. «Se il trauma può essere tramandato di generazione in generazione, lo possono essere anche i valori», ha detto Moura.

Non sono mancati anche momenti più cupi legati alla politica. Celebrità come Mark Ruffalo e Wanda Sykes hanno indossato spille con le scritte “Ice Out” e “Be Good” per onorare la memoria di Renée Macklin Good, uccisa questa settimana a Minneapolis da un agente dell’ICE. Diversi vincitori hanno inoltre utilizzato il loro tempo sul palco per invitare il pubblico alla compassione e alla comprensione, un chiaro riferimento alla polarizzazione del Paese.

Nikki Glaser è tornata a condurre la cerimonia per il secondo anno consecutivo. Nel suo monologo d’apertura ha preso di mira tutto e tutti: da Bari Weiss («CBS News: il nuovo posto d’America per “vedere notizie di B.S.”») ai file Epstein («Il Golden Globe per il miglior montaggio va a… il Dipartimento di Giustizia!»), fino alla possibile vendita di Warner Bros. a Netflix. Ha anche preso in giro l’autoreferenzialità di Hollywood, definendo i Globes «senza dubbio la cosa più importante che stia succedendo nel mondo in questo momento».

Ecco la lista completa dei vincitori.

FILM

Miglior film drammatico

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Un semplice incidente

L’agente segreto

Sentimental Value

I peccatori

Miglior film musical o commedia

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice – Non c’è altra scelta

Nouvelle Vague

Una battaglia dopo l’altra

Miglior regista

Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra

Ryan Coogler, I peccatori

Guillermo del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Un semplice incidente

Joachim Trier, Sentimental Value

Chloé Zhao, Hamnet – Nel nome del figlio

Miglior attore in un film drammatico

Joel Edgerton, Train Dreams

Oscar Isaac, Frankenstein

Dwayne Johnson, The Smashing Machine

Michael B. Jordan, I peccatori

Wagner Moura, L’agente segreto

Jeremy Allen White, Springsteen – Liberami dal nulla

Miglior attrice in un film drammatico

Jessie Buckley, Hamnet – Nel nome del figlio

Jennifer Lawrence, Die My Love

Renate Reinsve, Sentimental Value

Julia Roberts, After the Hunt – Dopo la caccia

Tessa Thompson, Hedda

Eva Victor, Sorry, Baby

Miglior attore in un film musical o commedia

Timothée Chalamet, Marty Supreme

George Clooney, Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, Una battaglia dopo l’altra

Ethan Hawke, Blue Moon

Lee Byung-Hun, No Other Choice – Non c’è altra scelta

Jesse Plemons, Bugonia

Miglior attrice in un film musical o commedia

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo, Wicked – Parte 2

Kate Hudson, Song Sung Blue – Una melodia d’amore

Chase Infiniti, Una battaglia dopo l’altra

Amanda Seyfried, Il testamento di Ann Lee

Emma Stone, Bugonia

Migliore attore non protagonista

Benicio Del Toro, Una battaglia dopo l’altra

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet – Nel nome del figlio

Sean Penn, Una battaglia dopo l’altra

Adam Sandler, Jay Kelly

Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Migliore attrice non protagonista

Emily Blunt, The Smashing Machine

Elle Fanning, Sentimental Value

Ariana Grande, Wicked – Parte 2

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Teyana Taylor, Una battaglia dopo l’altra

Miglior colonna sonora

Alexandre Desplat, Frankenstein

Ludwig Göransson, I peccatori

Johnny Greenwood, Una battaglia dopo l’altra

Kangding Ray, Sirāt

Max Richter, Hamnet – Nel nome del figlio

Hans Zimmer, F1 – Il film

Miglior canzone originale

Dream As One, Avatar – Fuoco e cenere

Golden, KPop Demon Hunters

I Lied To You, I peccatori

No Place Like Home, Wicked – Parte 2

The Girl in the Bubble, Wicked – Parte 2

Train Dreams, Train Dreams

Miglior film straniero

Un semplice incidente

No Other Choice – Non c’è altra scelta

L’agente segreto

Sentimental Value

Sirāt

La voce di Hind Rajab

Miglior sceneggiatura

Una battaglia dopo l’altra

Marty Supreme

I peccatori

Un semplice incidente

Sentimental Value

Hamnet – Nel nome del figlio

Miglior film d’animazione

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Elio

KPop Demon Hunters

La piccola Amélie

Zootropolis 2

Miglior film per incassi

Avatar – Fuoco e cenere

F1 – Il film

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible — The Final Reckoning

I peccatori

Weapons

Wicked – Parte 2

Zootropolis 2

TV

Miglior serie drammatica

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Scissione

Slow Horses

The White Lotus

Miglior serie commedia o musical

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Miglior miniserie o film televisivo

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

La fidanzata

Miglior attore in una serie drammatica

Sterling K Brown, Paradise

Diego Luna, Andor

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Adam Scott, Scissione

Noah Wyle, The Pitt

Miglior attrice in una serie drammatica

Kathy Bates, Matlock

Britt Lower, Scissione

Helen Mirren, Mobland

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Rhea Seehorn, Pluribus

Miglior attore in una serie commedia o musical

Adam Brody, Nobody Wants This

Steve Martin, Only Murders in the Building

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice in una serie commedia o musical

Kristen Bell, Nobody Wants This

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Mercoledì

Jean Smart, Hacks

Miglior attore in una miniserie o un film televisivo

Jacob Elordi, La strada stretta verso il profondo Nord

Paul Giamatti, Black Mirror

Steven Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster – La storia di Ed Gein

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Rhys, The Beast In Me

Miglior attrice in una miniserie o un film televisivo

Claire Danes, The Beast In Me

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, Long Bright River

Sarah Snook, All Her Fault

Michelle WIlliams, Dying for Sex

Robin Wright, La fidanzata

Miglior attore non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo

Owen Cooper, Adolescence

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Scissione

Ashley Walters, Adolescence

Miglior attrice non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo

Carrie Coon, The White Lotus

Erin Doherty, Adolescence

Hannah Einbinder, Hacks

Catherine O’Hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Miglior podcast

Armchair Expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang with Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First

Miglior performance di stand-up comedy

Bill Maher, Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein, The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart, Acting My Age

Kumail Nanjiani, Night Thoughts

Ricky Gervais, Mortality

Sarah Silverman, Postmortem

