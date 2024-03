‘Gloria!’, guarda il trailer dell’opera prima di Margherita Vicario

«Nel mio lavoro di cantautrice, da anni mi scontro con la stessa domanda: cosa ne pensi della situazione delle donne nella musica oggi? Bene, per cercare una risposta esaustiva, sono iniziate le ricerche che mi hanno portato a scrivere Gloria!». Così Margherita Vicario introduce la sua opera prima, già in concorso alla scorsa Berlinale e al cinema dal prossimo 11 aprile con 01 Distribution.

Ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700, Gloria! (prodotto da tempesta con Rai Cinema) infatti racconta la storia di Teresa (Galatea Bellugi), una giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna. In una parola: pop!

Mentre il convento è in subbuglio per l’imminente concerto che il Maestro di Cappella, l’arido e dispotico Perlina (Paolo Rossi), deve dirigere in onore di Papa Pio VII presto in visita, Teresa fa una scoperta eccezionale: un pianoforte, nuovo di zecca e mai usato, nascosto nel deposito del convento. Può finalmente tradurre nella realtà la musica che ha in testa! Una sperimentazione esaltante e solitaria… finché una notte, guidate dalla strana melodia di Teresa, un gruppetto di musiciste che vivono nel convento fa capolino nel deposito: sono Lucia (Carlotta Gamba), primo violino del Sant’Ignazio, e le sue amiche, Prudenza (Sara Mafodda), Bettina (Veronica Lucchesi) e Marietta (Maria Vittoria Dallasta).

“Gloria! parla dell’immaginazione, della fantasia e del talento di tutte le compositrici che, come fiori lasciati seccare, sono rimaste nascoste tra le pagine della Storia”, si legge nella sinossi.

Nel cast anche nomi della musica come Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista) e Elio di Elio e le Storie Tese.