Gli ultimi commenti di Gwyneth Paltrow sulla sua vita sessuale sono imperdibili

In uno scambio nei DM di Instagram con i follower, Gwyneth Paltrow si lascia andare a proposito della sua vita sessuale.

“Fammi una domanda”, scrive l’attrice e imprenditrice di goop, e le domande puntualmente arrivano. Ma, a questo giro, del tipo: “Do you lick a-s Gwyneth?” (letteralmente: “lecchi i cu*i”). Quesito a cui Paltrow risponde con un elegantissimo: “Not generally, no” (“no, non in generale”).

Le viene poi chiesto se lei è mai stata “qualcos’altro se non eterosessuale”, e la star a quel punto è sorpresa quanto chi sta assistendo a quegli scambi: “These questions are epic” (“queste domande sono epiche”).

Tra candele al profumo di vagina e la serie The goop Lab di Netflix in cui parlava liberamente della sua vulva, Paltrow ha sempre tratto il sesso con grande libertà.

Ma in questo giro di DM la vera cosa su cui si è aperta, alla fine, è il primo “celebrity crush“, ovvero il personaggio famoso per il quale ha avuto una cotta: “Keanu forever”, risponde, in riferimento a Keanu Reeves. E dire che poi sarebbe stata fidanzata con Brad Pitt e Ben Affleck…