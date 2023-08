Gli ‘Arctic Friends’ sono tornati. E sono in ottima compagnia

Avventure per tutta la famiglia, capaci di far provare grandi emozioni ai più piccoli e sensibilizzarli ai valori dell’amicizia e del rispetto reciproco. Il tutto con grande attenzione alla sostenibilità e alla difesa dell’ambiente come virtù cardine del nostro tempo. Sono questi i temi alla base delle nuove produzioni animate di ILBE (Iervolino & Lady Bacardi Entertainment) presentate da TaTaTu, pronte a portare una ventata di freschezza… artica nelle case di tutte le famiglie.

Tre i titoli presentati in occasione dello scorso Cartoons on the Bay di Pescara, il più importante evento italiano dedicato all’industria dell’animazione e dei contenuti per ragazzi, promosso da Rai e organizzato da Rai Com: Puffins – Un’avventura stellare, Arctic Friends. Alla ricerca dell’idolo artico e Il tricheco che voleva troppo. Spinoff delle fortunate serie Puffins e Arctic Friends, i lungometraggi animati riporteranno sullo schermo alcuni degli eroi preferiti dai più piccoli, come gli eroici Puffins Didi, Pie, Tic e Tac o l’astuta volpe artica Swifty, che non ha proprio intenzione di passare la vita a mimetizzarsi con il ghiaccio come gli è stato insegnato dai genitori. Il cattivo è sempre lui: il malvagio e geniale tricheco Otto Von Walrus, impegnato a escogitare piani per conquistare il mondo senza curarsi delle conseguenze che le sue azioni potrebbero avere sugli altri o sulla natura.

È proprio questo il tema di Arctic Friends. Alla ricerca dell’idolo artico, che vede i piccoli protagonisti Swifty, Jade (volpe rossa molto abile con la meccanica) e P.B. (orso polare e “gigante gentile”) scendere in campo contro il tricheco e il suo esercito di Puffins dispettosi, in una corsa contro il tempo per recuperare tutti i pezzi di un misterioso idolo artico che i Puffins di Von Walrus hanno trovato e, maldestramente, distrutto. Una storia che parla di amicizia, di avventura e, soprattutto, del valore dell’unire le forze quando la situazione sembra disperata.

A riprova di questo, i protagonisti raccoglieranno un nuovo amico: Adventure Goat, capra archeologa e avventuriera, sempre pronta a ficcarsi in guai giocosi e divertenti, purché non siano presenti i Puffins, da cui è rimasto terrorizzato da bambino. Riusciranno i nostri eroi a ricomporre l’idolo artico prima che sia troppo tardi?

