‘Girls’ tornerà con cinque nuovi episodi: Lena Dunham riunisce il cast

Le ragazze di Girls stanno per tornare: Lena Dunham ha confermato che l’acclamata serie HBO avrà un nuovo ciclo speciale di cinque episodi.

Le riprese partiranno nell’estate del 2027, dieci anni dopo la messa in onda della sesta e ultima stagione. Rivedremo buona parte del cast principale: Dunham riprenderà il ruolo di Hannah, Allison Williams quello di Marnie, Jemima Kirke quello di Jessa, Zosia Mamet sarà di nuovo Shoshanna e Andrew Rannells Elijah.

Tutti e cinque compaiono nel teaser che annuncia la reunion: formalmente nei panni di sé stessi, ma di fatto interpretando più o meno i loro personaggi della serie.

In un comunicato Dunham, che ha creato la serie e scriverà e dirigerà i nuovi episodi, ha spiegato di essere sempre stata disposta a riportare in vita Girls, ma solo se “ci fosse una storia precisa che morivamo dalla voglia di raccontare”. Per quanto i personaggi le “mancassero”, le è servito del tempo per immaginare come potessero essere le loro vite oggi.

Girls | Limited Run Announcement | HBO Max

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“Poi, più o meno intorno al mio quarantesimo compleanno, hanno cominciato a parlarmi sotto la doccia”, ha raccontato. “E, come forse ricorderete, una volta che questi cinque attaccano a parlare è piuttosto difficile farli smettere… Capita di rado di poter tornare a qualcosa che ti ha cambiato la vita con il senno di poi e con una gratitudine e una consapevolezza del tutto nuove. Voglio bene a queste ragazze (e a questo ragazzo), ai nostri amici di HBO e a tutte le persone che hanno continuato a scoprire la serie e che ci ricordano ogni volta perché lo facciamo: per la gioia di stare insieme… e per l’occasione di indossare la maglietta di rete gialla (che Hannah mette nella seconda stagione, ndt)”.

Girls è andata in onda su HBO per sei stagioni, dal 2012 al 2017. In quegli anni ha ottenuto 19 candidature agli Emmy (vincendone due) e sei ai Golden Globe (portano a casa due anche qui, fra cui Miglior serie commedia o musicale e, per Dunham, Miglior attrice in una serie commedia o musicale nel 2013). Dalla sua conclusione, Girls è rimasta un punto di riferimento degli anni Dieci, molto celebrato e riguardato di continuo.

Da Rolling Stone US