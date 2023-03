Gianni Morandi che canticchia il brano di ‘Mare fuori’ è il video che dovete vedere oggi

“Nun te preoccupa’, guaglio’

Dopo l’approdo su Netflix, probabilmente mezza Italia si ritrova quotidianamente a canticchiare ‘O mar for, il brano-tema di Mare fuori, la serie-fenomeno Rai che ha polverizzato i record di streaming su Raiplay per poi arrivare appunto sulla piattaforma-colosso globale. E tra questi c’è il Gianni nazionale. Morandi infatti ha pubblicato un reel su Instagram dove, in mezzo a prato e con le note che escono dal cellulare, canticchia il pezzo.

Ovviamente è subito pioggia di like, compreso quello di Carolina Crescentini, che nella serie interpreta la direttrice dell’IPM e commenta con dei cuori. Da vero “pro” dei social Gianni ha anche taggato il compositore Stefano Lentini, che ha scritto il brano insieme a Lolloflow, Raiz e a Matteo Paolillo, che lo canta con lo pseudonimo di Icaro. Inoltre in Mare fuori l’attore interpreta Edoardo Conte, detto anche ‘o poeta, “soldato” della famiglia camorrista dei Ricci e detenuto del carcere minorile fittizio che viene raccontato nella serie, ispirato a quello reale di Nisida.

Il cast di Mare fuori e Morandi si erano già incrociati sul palco di Sanremo 2023, lui nelle vesti di co-conduttore al fianco del direttore artistico Amadeus e gli attori nei panni degli ospiti per promuovere la terza stagione (che si è conclusa la scorsa settima su Rai 2 ed è in streaming su Raiplay). In quell’occasione Paolillo & C. avevano cantato proprio ‘O mar for.

Intanto, dopo qualche saluto allo show, tra cui quello di volti amatissimi come Nicolas Maupas (Filippo ‘O Chiattillo) e Valentina Romani (Naditza), le riprese della quarta stagione dovrebbero iniziare a maggio. Nell’ultimo episodio andato in onda, Don Salvatore Ricci (Raiz) interrompeva l’incontro segreto tra la figlia Rosa (Maria Eposito) e Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) alla Piscina Mirabilis. E si sentiva uno sparo. Un cliffhanger in piena regola.