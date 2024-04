Gérard Depardieu è in stato di fermo a Parigi per violenza sessuale

Gérard Depardieu è stato preso in custodia dalla polizia francese lunedì dopo che due donne l’avevano accusato di violenza sessuale, dicono i rapporti locali.

Le accuse contro il 75enne si riferiscono alle sue presunte azioni durante la realizzazione di un film nel 2014 e di un altro nel 2021, secondo BFMTV. Depardieu è stato precedentemente accusato da più di una dozzina di altre donne di molestie e aggressioni sessuali: lui ha sempre negato le accuse.

Una delle questioni su cui l’attore è ora interrogato riguarda la realizzazione di The Green Shutters, uscito nelle sale nel 2022. L’accusatrice, una scenografa di 53 anni, sostiene che Depardieu l’abbia afferrata con le gambe e abbia iniziato a toccarla in modo inappropriato. Un testimone sarebbe intervenuto per liberare la donna dalla sua presa.

L’altro caso risale al 2014 durante la realizzazione di un cortometraggio, Le Magicien et Les Siamois. Poco prima dell’inizio del set, avrebbe palpeggiato un assistente di produzione di 24 anni nella sua casa di Parigi e avrebbe fatto commenti osceni. Poi presumibilmente l’avrebbe toccata di nuovo e avrebbe fatto commenti sessualmente più espliciti una volta iniziate le riprese.

Il nuovo interrogatorio arriva dopo le accuse preliminari di Depardieu per stupro e violenza sessuale nel 2020 mosse dall’attrice Charlotte Arnould, che per la prima volta aveva presentato una denuncia contro di lui nel 2018. Il caso rimane aperto.

La reputazione di Depardieu come una delle star cinematografiche francesi più prolifiche e amate è stata messa sotto esame negli ultimi anni in mezzo a una raffica di accuse. Decine di artisti francesi sono venuti in sua difesa, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha suscitato polemiche a dicembre dicendo che Depardieu “rende orgogliosa la Francia” ed è oggetto di una “caccia all’uomo”.

In ottobre Depardieu scrisse una lettera aperta in cui negava ogni addebito. “Non ho mai e poi mai abusato di una donna”, ha scritto. “Fare del male a una donna sarebbe come dare un calcio nello stomaco a mia madre”.