Gene Hackman trovato morto in casa con la moglie. Aveva 95 anni

Gene Hackman è stato trovato morto nella sua casa di Santa Fe, New Mexico, insieme alla moglie. Aveva 95 anni.

Il primo a dare la notizia è stato il quotidiano locale Santa Fe New Mexican, che ha citato come fonte la polizia locale. Accanto al corpo dell’attore, è stato ritrovato anche quello della moglie Betsy Arakawa, 63 anni, di professione pianista classica. Insieme a loro, recuperato anche il corpo senza vita del cane.

“Tutto ciò che posso dire è che siamo nel mezzo di un’indagine preliminare sulla morte, in attesa dell’approvazione di un mandato di perquisizione”, ha dichiarato lo sceriffo al Santa Fe New Mexican secondo quanto riporta Variety. La dichiarazione è arrivata prima che le autorità avessero identificato con certezza la coppia, secondo la pubblicazione. “Voglio assicurare alla comunità e al vicinato che non c’è alcun pericolo immediato per nessuno”.

Vincitore di due Oscar (come miglior attore protagonista per Il braccio violento della legge di William Friedkin e come miglior attore non protagonista per Gli spietati di Clint Eastwood) su cinque candidature in totale, quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera), due BAFTA, un Orso d’argento e molti altri premi, Hackman è spesso interpretato la parte del villain. Indimenticabili i suoi personaggi corrotti, spietati, amorali, che ha sempre connotato con il cinico e tipico sarcasmo, senza mai dimenticare il realismo.

Tra i suoi tanti ruoli indimenticabili, dal Segretario alla Difesa di Senza via di scampo (1987) al personaggio della Giuria (2003), tratto dal romanzo John Grisham, si ricordano anche il Presidente di Potere assoluto (1997), seconda collaborazione con Eastwood, e l’agente di Mississippi Burning – Le radici dell’odio (1988), passando per Il socio (1993), Pronti a morire (1995), Allarme rosso (1995), Get Shorty (1995) e Nemico pubblico (1998).

Ma Hackman è stato anche Buck Barrow in Gangster Story (1967) di Arthur Penn, l’investigatore privato del capolavoro di Francis Ford Coppola La conversazione (1974), Lex Luthor, il celebre antagonista di Superman, nell’omonimo film del 1978 e nei sequel Superman II (1980) e Superman IV (1987). Ma anche l’eremita cieco cult Abelardo in Frankenstein Junior (1974), il politico conservatore di Piume di struzzo (1995) accanto a Robin Williams o l’eccentrico patriarca dei Tenenbaum (2001) di Wes Anderson.

La sua ultima interpretazione è del 2004 nel film Due candidati per una poltrona. Quattro anni dopo avrebbe annunciato il suo ritiro dalle scene.