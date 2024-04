Gaia è una ‘Dea saffica’ nel video del suo nuovo singolo

Un po’ ninfa e un po’ baccante: così Gaia, reduce dal successo di Tokyo, si presenta nel video del suo nuovo singolo, Dea saffica.

La canzone, dichiara la cantautrice italo-brasiliana, è un’ode all’universo femminile, e vuole raccontare tutti gli opposti che coesistono nella donna, esaltata in quanto creatura poeticamente contrastante e dunque perfetta così. “Se ti apri all’universo, Lei ti risponde” è il messaggio che vuole comunicare Gaia con questo pezzo.

Dea saffica è scritta dalla cantautrice insieme a Nicolas Biasin alias Bias (qui anche in veste di produttore), e per il video vede alla regia Stella Asia Consonni, che mette in scena un immaginario fatto di sorellanza, rituali e connessione con la natura.