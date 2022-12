Francesca Fagnani co-conduttrice di Sanremo 2023

Francesca Fagnani sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2023. La giornalista e conduttrice di Belve, programma di culto delle ultime stagioni tv, affiancherà per una sera Amadeus sul palco dell’Ariston.

A dare l’annuncio è stato lo stesso Amadeus, che ieri ha svelato i nomi dei 22 Big in gara, nel corso di Viva Rai 2!, lo show del mattino di Fiorello.

«Per me è una felicità enorme», ha dichiarato Fagnani in collegamento da casa. «Ma quando te l’ha chiesto?», le ha domandato Fiorello. «Mezz’ora fa», ha risposto lei.

Ancora non si sa in quale serata Fagnani salirà sul palco dell’Ariston: «Decideremo insieme per conciliare gli impegni di Francesca», ha commentato Amadeus.

La giornalista ha quindi chiuso il siparietto con un’autocitazione: «Buongiorno e benvenuto a chi belva si sente». «Veramente io mi sento un topo!» è stata la replica di Fiorello.

Accanto ad Amadeus ci sarà quest’anno, per tutte e cinque le serate del Festival, Gianni Morandi, mentre Chiara Ferragni sarà la conduttrice della prima e dell’ultima serata di Sanremo 2023.