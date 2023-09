Festa del Cinema di Roma 2023: dal nuovo film di Miyazaki a Dave Stewart, fino alle serie più attese della nuova stagione

I tre film italiani in concorso sono C’è ancora domani, il debutto alla regia di Paola Cortellesi, già annunciato come apertura della Festa, Mi fanno male i capelli di Roberta Torre, un omaggio a Monica Vitti e alla forza del sogno starring Alba Rohrwacher, e Holiday di Edoardo Gabbriellini (prodotto da Luca Guadagnino).

Ma come al solito il concorso è solo una parte del programma della Festa del Cinema di Roma, che – anche per l’edizione 2023 – continua a mantenere la sua vocazione pop e di dialogo con il grande pubblico. Lo dimostra l’anteprima delle serie più attese della nuova stagione: I Leoni di Sicilia, diretta da Paolo Genovese e con un super cast (da Miriam Leone a Michele Riondino), la quarta attesissima stagione di Mare Fuori (in collaborazione con Alice nella città), l’adattamento di La Storia di Elsa Morante by Francesca Archibugi (con Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Valerio Mastandrea) e SuburrÆterna con lo Spadino di Giacomo Ferrara & C.

Tra le chicche, l’anteprima italiana di Il ragazzo e l’airone, l’ultimo film di Hayao Miyazaki (anche questo in collaborazione con Alice nella città), un nuovo documentario di JR girato all’interno di Tehachapi, un carcere di massima sicurezza in California, Who To Love e un video di trenta minuti diretto da Giorgio Testi e creato da Dave Stewart insieme all’album dallo stesso titolo di prossima uscita,

E poi tante altre anteprime italiane ed europee: si parte dal Nuovo Olimpo di Ferzan Özpetek, il terzo capitolo di Diabolik dei Manetti Bros e Cento domeniche, la nuova regia di Antonio Albanese, ma anche Te l’avevo detto di Ginevra Elkann e Volare, opera prima di Margherita Buy. Atteso anche Saltburn, opera seconda di Emerald Fennell (già autrice di Una donna promettente).

Tanti anche i doc, dall’ode a Napoli di Trudie Styler, la moglie di Sting, a Mur di Kasia Smutniak, sulla crisi dei rifugiati nell’Unione Europea, da Io, noi e Gaber di Riccardo Milani (a vent’anni dalla scomparsa di GG) fino all’Enigma Rol di Anselma Dell’Olio, sulla discussa figura di Gustavo Rol.

Tra i “recuperi” dai festival precedenti invece ci sono, dall’ultimo Cannes, la Palma d’oro Anatomie d’une chute di Justine Triet, il Gran Prix Speciale della Giuria The Zone of Interest di Jonathan Glazer e La chimera di Alice Rohrwacher. Il premio alla carriera sarà assegnato a Isabella Rossellini e al compositore giapponese Shigeru Umebayashi.

Ecco il programma:

CONCORSO PROGRESSIVE CINEMA – VISIONI PER IL MONDO DI DOMANI

Un Amor di Isabel Coixet

Ashil (Achilles) di Farhad Delaram

Avant que les flammes ne s’eteignent (After the Fire) di Mehdi Fikri

Black Box di Asli Özge

C’è ancora domani di Paola Cortellesi – Film di apertura

Comme un fils (Like a Son) di Nicolas Boukhrief

En dag kommer allt det här bli ditt (One Day All This Will Be Yours) di Andreas Öhman

La ereccion de toribio bardelli (The Erection of Toribio Bardelli) di Adrián Saba

Fremont di Babak Jalali

Holiday di Edoardo Gabbriellini

Hypnosen (The Hypnosis) di Ernst De Geer

Mi fanno male i capelli di Roberta Torre

The Monk and The Gun di Pawo Choyning Dorji

Pedágio (Toll) di Carolina Markowicz,

Peluri – Kuolema on elävien ongelma (La morte è un problema dei vivi) di Teemu Nikki

Un Silence (A Silence) di Joachim Lafosse

Sweet Sue di Leo Leigh

Urotcite na blaga (Blaga’s Lessons) di Stephan Komandarev

FREESTYLE

Allo la France di Floriane Devigne

And The King Said, What A Fantastic Machine di Axel Danielson,

Fela, il mio Dio vivente di Daniele Vicari

Grandmother’s Footsteps di Lola Peploe

In Bed With Gondry di François Nemeta

Jeff Koons. Un ritratto privato di Pappi Corsicato

Kim’s Video di David Redmon, Ashley Sabin,

Nino Migliori. La festa che rovescia il mondo per gioco di Elisabetta Sgarbi

Obsessed With Light di Sabine Krayenbühl

La pitturessa di Fabiana Sargentini

Shakespea Re di Napoli di Ruggero Cappuccio, Nadia Baldi

La solitudine è questa di Andrea Adriatico

Taking Venice di Amei Wallach

Tehachapi di JR

Who To Love di Giorgio Testi

SERIE

I leoni di Sicilia di Paolo Genovese, (2 episodi)

Mare Fuori 4 di Ivan Silvestrini (2 episodi) – In coproduzione con Alice nella città

La storia di Francesca Archibugi (1 puntata)

Suburræterna di Ciro D’Emilio, Alessandro Tonda (2 episodi)

GRAND PUBLIC

Cento domeniche di Antonio Albanese

Cottontail di Patrick Dickinson,

Dall’alto di una fredda torre di Francesco Frangipane

Diabolik chi sei? di Antonio Manetti, Marco Manetti

Dream Scenario di Kristoffer Borgli

Eileen di William Oldroyd

The End We Start From di Mahalia Belo

Et la fête continue! di Robert Guédiguian

Fingernails di Christos Nikou

Jules di Marc Turtletaub

Kimitachi Wa Dō Ikiru Ka (Il ragazzo e l’airone) di Hayao Miyazaki – In coproduzione con Alice nella città

I limoni d’inverno di Caterina Carone

Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek

Palazzina Laf di Michele Riondino

The Performance di Shira Piven

The Royal Hotel di Kitty Green

Saltburn di Emerald Fennell

Second Tour di Albert Dupontel

Te l’avevo detto di Ginevra Elkann

Volare di Margherita Buy

Widow Clicquot di Thomas Napper

PROIEZIONI SPECIALI

La bussola – Il collezionista di stelle di Andrea Soldani

Enigma Rol di Anselma Dell’Olio

High & Low – John Galliano di Kevin Macdonald

L’impero della natura. Una notte nel parco del Colosseo di Luca Lancise, Marco Gentili

Io, noi e Gaber di Riccardo Milani

Kripton di Francesco Munzi, Italia

Maria Callas Lettere e Memorie – Monica racconta Maria di Tom Volf,

La memoria infinita (The Eternal Memory) di Maite Alberdi

Misericordia di Emma Dante

Mur di Kasia Smutniak I

Posso entrare? An Ode to Naples di Trudie Styler

Roma, nuda e santa di Roberto D’Agostino, Marco Giusti e Daniele Ciprì

Quattro quinti di Stefano Urbanetti

Rule Of Two Walls di David Gutnik

Scarrozzanti e spiritelli. 50 anni di vita del Teatro Franco Parenti

Tante facce nella memoria di Francesca Comencini

Unfitting di Giovanna Mezzogiorno

Uomini in marcia di Peter Marcias

Via Sicilia 57/59. Giorgio Albertazzi. Il teatro è vita di Pino Strabioli, Fabio Masi

Zucchero – Sugar Fornaciari di Valentina Zanella, Giangiacomo De Stefano

BEST OF 2023

Anatomie d’une chute di Justine Triet

The Story Of Anita Pallenberg di Alexis Bloom, Svetlana Zill

La chimera di Alice Rohrwacher

Eureka di Lisandro Alonso

Firebrand di Karim Aïnouz

Kiss The Future di Nenad Čičin-Šain

Orlando, ma biographie politique di Paul B. Preciado

La passion de Dodin Bouffant (The Pot Au Feu) di Tràn Anh Hùng

Past Lives di Celine Song

The Zone of Interest di Jonathan Glazer

STORIA DEL CINEMA – DOCUMENTARI

Callas, Paris, 1958 di Tom Volf

Chambre 999 (Room 999) di Lubna Playoust

Une chronique americaine di Alexandre Gouzou, Jean-Claude Taki

Fellini, l’entretien retrouvé di Jean-Christophe Rosé

Godard par Godard di Florence Platarets – Omaggio a Jean-Luc Godard

Io, il tubo e le pizze di Ugo Gregoretti

Joseph Losey, l’outsider di Dante Desarthe

Kennedy a Roma di Ciro Giorgini

Lui era Trinità di Dario Marani

La nostra Monument Valley di Alberto Crespi, Steve Della Casa

Profondo Argento di Giancarlo Rolandi, Steve Della Casa – Omaggio a Dario Argento

Quel maledetto film su Virzì di Stefano Petti

Il ritorno di Maciste di Maurizio Sciarra

A Season With Isabella Rossellini di Marian Lacombe – Omaggio a Isabella Rossellini

Together With Lorenza Mazzetti di Brighid Lowe – Omaggio a Lorenza Mazzetti

La voce senza volto di Filippo Soldi

STORIA DEL CINEMA – RESTAURI

Ciao Nì! di Paolo Poeti

Divisione Folgore di Duilio Coletti

Menglong guojiang (L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente) di Bruce Lee,

Ochazuke no aji (Il sapore del riso al tè verde) di Yasujirō Ozu

L’odore della notte di Claudio Caligari

Ovosodo di Paolo Virzì

Underground di Emir Kusturica