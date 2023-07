Fermi tutti, è uscito il trailer di ‘Wonka’ con Timothée Chalamet (e Hugh Grant-Umpa Lumpa)

Ci siamo, ecco finalmente Timothée Chalamet nei panni dell’eccentrico cioccolatiere creato da Roald Dahl. È uscito il trailer di Wonka, prequel diretto da Paul King (quello di Paddington). Il film è un fantasy musical che racconta le avventure del giovane Willy Wonka, incluso il modo in cui ha incontrato gli Umpa Lumpa (che hanno il volto di Hugh Grant).

Ad aprile Warner Bros. aveva svelato le immagini di Wonka al CinemaCon. E Chalamet aveva spiegato di aver nuotato per davvero in una piscina di cioccolato fuso durante la produzione. Nella clip Timmy balla il tip tap sul tavolino di un caffè mentre guida un coro di ballerini che brandiscono ombrelli. E, ovviamente, c’è anche un biglietto d’oro. Nel film Chalamet canta e danza: in tutto ha sette numeri musicali.

L’attore aveva dichiarato a Vogue di aver accettato il ruolo per un motivo molto semplice: «Lavorare su qualcosa che avrà un pubblico giovane e non cinico è stata una grande gioia. Ecco ho voluto farlo. In un momento e in un clima di intensa retorica politica, quando ci sono sempre così tante cattive notizie, spero soltanto che questo film sia come un cioccolatino».

Prima di Chalamet, hanno incarnato Willy Wonka Gene Wilder e Johnny Depp, rispettivamente in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971) di Mel Stuart e La fabbrica di cioccolato (2005) di Tim Burton.

Wonka arriverà nei cinema il 14 dicembre 2023.