Fedez ha fatto un provino per recitare in un film con Jennifer Aniston e Adam Sandler

Non è successo, ma se fosse successo… Avremmo potuto vedere Fedez recitare al fianco di Jennifer Aniston e Adam Sandler nella comedy di Netflix Murder Mystery (2019), #tuttovero. Il film (che è tra i titoli più visti di Netflix e di cui il 31 marzo arriverà il secondo capitolo) racconta di un poliziotto newyorkese (Sandler) e della moglie (Aniston) che vanno in vacanza in Europa per ritrovarsi, ma finiscono per essere incastrati per la morte di un anziano miliardario e dover fuggire tra mille comiche peripezie. A svelare i retroscena del suo provino hollywoodiano è stato lo stesso rapper nell’ultima puntata del suo podcast, Muschio selvaggio al co-conduttore Luis Sal e all’ospite Fabio Rovazzi, ritrovato dopo cinque anni.

«Arrivo in una sala, una tizia mi chiude nella stanza, mi dà una pistola finta e mi dice “toh, recita”», ricorda Fedez dell’audizione. «E come è andata?», gli chiedono. Risposta: «Mah, secondo me ho fatto un figurone». Ma ci sono altri dettagli: «Avevo anche un manichino finto che dovevo prender per la gola, puntargli una pistola e dire “I spoke in english my whole life, stupid idiot!“». Il rapper racconta l’episodio anche nelle stories di Instagram, dove mostra lo spezzone del film in cui la sua particina viene interpretata dall’attore che è poi stato preso per il film. La sequenza è questa: