Fedez a ‘Belve’, interviene la Rai: «Nessuna censura»

«Nessuna censura». Nella serata di ieri, dopo lo scoppio della polemica per la mancata partecipazione a Belve di Fedez, ritenuto ospite non opportuno, la Rai si è espressa facendo sapere che non c’è stata censura, «solo una scelta dell’azienda».

La polemica è scoppiata poche ore dopo il ricovero del cantante in ospedale per una grave emorragia interna. «L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene», aveva scritto Francesca Fagnani. «Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve: è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così».

In serata è arrivata la replica dell’azienda accusata di avere censurato Fedez per via dei precedenti che avrebbero indispettito i dirigenti e i loro referenti politici, soprattutto il duro scontro dopo le parole del cantante al Primo Maggio 2021, il freestyle a Sanremo 2023, il siparietto con Rosa Chemical all’Ariston.

«Nel caso di Belve», rispondono fonti Rai citate dal Corriere della Sera, «si tratta di un programma di intrattenimento e non di una trasmissione giornalistica. La decisione dell’azienda di non approvare la partecipazione retribuita di Fedez non a nulla a che vedere con la politica, che non si è minimamente interessata al caso se non per strumentalizzare la vicenda, dopo la pubblicazione del post della Fagnani. Quindi nessuna censura ma solo una scelta dell’azienda».