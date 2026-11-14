‘Fatherland’ e ‘La Bola Negra’ guidano le nomination agli European Film Awards

È Fatherland di Paweł Pawlikowski il film con più nomination agli European Film Awards, arrivati quest’anno alla 39esima edizione. Il racconto del rapporto tra Thomas Mann e la figlia Erika ne ha raccolte undici, una in più di La Bola Negra di Javier Calvo e Javier Ambrossi, che intreccia le storie di tre uomini omosessuali nella Spagna del 1932, del 1937 e del 2017 partendo da un romanzo che Federico García Lorca aveva lasciato incompiuto. I due film si erano già divisi il premio per la miglior regia all’ultimo Festival di Cannes. Le candidature sono state annunciate oggi dalla European Film Academy al Festival di Salonicco, in Grecia, e sono il risultato del voto dei suoi 5.700 membri. La cerimonia di premiazione si terrà il 16 gennaio ad Atene.

Al terzo posto c’è Fjord di Cristian Mungiu, Palma d’oro a Cannes, con cinque nomination, seguito da Rose di Markus Schleinzer con quattro. Tre candidature per Woman Unknown di May el-Toukhy, vincitore del Leone d’oro a Venezia. Tra i film di finzione in corsa per il premio principale c’è anche La Gradiva di Marine Atlan, una dei titoli più sorprendenti di questa stagione.

Oltre a Pawlikowski, a Calvo e Ambrossi e a Mungiu, per la regia sono candidati Andrey Zvyagintsev, Grand Prix a Cannes con Minotaur, e Sandra Wollner per Everytime, unica donna della cinquina. Sandra Hüller ha due nomination come miglior attrice, una per Fatherland e una per Rose, e nella stessa categoria c’è Mathilde Arcel, che con Woman Unknown ha vinto la Coppa Volpi a Venezia. Fjord è presente anche tra gli interpreti, con Renate Reinsve tra le attrici e Sebastian Stan tra gli attori, dove è candidato insieme a Javier Bardem e Andrew Scott.

Tra i documentari ci sono NAZA, Premio speciale della giuria a Venezia, e Rehearsals for a Revolution, che a Cannes ha vinto come miglior documentario, mentre i cinque film d’animazione candidati sono tutti di produzione francese. Per lo European Discovery, il premio dedicato alle opere prime, è in gara anche Thirteen in Gaza di Hosam Abu Dan.