 Evangeline Lilly sul danno cerebrale: «Quasi ogni area del mio cervello funziona a capacità ridotta» | Rolling Stone Italia
Lost

Evangeline Lilly sul danno cerebrale: «Quasi ogni area del mio cervello funziona a capacità ridotta»

Dopo lo svenimento e la caduta alle Hawaii, l’attrice di 'Lost' racconta la diagnosi di «traumatic brain injury» e il percorso di recupero che l’ha spinta a fermarsi

di
Evangeline Lilly in ‘Ant-Man and the Wasp’

Foto: Marvel Studios

Evangeline Lilly ha rivelato di aver riportato danni cerebrali in seguito a una grave caduta avvenuta nel mese di maggio 2025 alle Hawaii. L’attrice, celebre per Lost e per i ruoli nella saga de Lo Hobbit e nel Marvel Cinematic Universe, ha condiviso la sua situazione con un video pubblicato il 2 gennaio 2026 sui social, ma registrato il giorno di Capodanno.

Lilly, 46 anni, ha raccontato di essere svenuta mentre si trovava in spiaggia e di essere caduta a faccia in giù su un masso, riportando una frattura al volto e una commozione cerebrale. Gli esami successivi, incluse scansioni cerebrali, hanno confermato il “traumatic brain injury“: «Quasi ogni area del mio cervello funziona a capacità ridotta», ha rivelato. Una diagnosi che, come ha ammesso lei stessa, si aggiunge a problemi cognitivi in passato attribuiti alla perimenopausa.

L’attrice ha infatti ricordato di soffrire di svenimenti e blackout fin dall’infanzia, una condizione mai del tutto spiegata e in passato collegata, senza conferme definitive, a epilessia e ipoglicemia. Dopo l’incidente, Lilly ha deciso di allontanarsi temporaneamente dalla recitazione, concentrandosi sul percorso medico per affrontare le conseguenze del trauma.

«Capire cosa sta succedendo e lavorare per recuperare sarà una battaglia in salita», ha aggiunto, sottolineando che questo periodo, però, le ha permesso di chiudere il 2025 in modo più quieto e consapevole. Tra i messaggi di sostegno ricevuti, anche quello di Michelle Pfeiffer, sua collega nei film Marvel: «Sei una guerriera. Nulla potrà sconfiggerti».

 

 
 
 
 
 
Un post condiviso da Evangeline Lilly (@evangelinelillyofficial)

