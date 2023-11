Esce oggi in anticipo rispetto agli USA ‘Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente’

Da più di dieci anni, la saga di Hunger Games è una di quelle che, tra libri e film, è stata più capace di segnare l’immaginario collettivo di una generazione, candidandosi a raccogliere il pesantissimo testimone di Harry Potter e facendo sì che ogni nuova uscita diventasse qualcosa di molto simile all’evento.

Per questo la decisione di anticipare l’uscita del nuovo capitolo della saga con Tom Blyth e Rachel Zegler protagonisti, Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente a oggi diventa uno di quegli appuntamenti che i fan, e non solo, potranno ricordare.

Come dicevamo, la saga di Hunger Games – un vero e proprio opus magnum collettivo che porta il “romanzo di formazione” nei territori della distopia contemporanea – ha catturato il cuore di diverse generazioni, e questo nuovo capitolo promette di immergere il pubblico in una storia avvincente e ricca di suspense facendo ritornare la sala cinematografica luogo d’elezione per la visione collettiva.

Nel cast, oltre a Tom Blyth e Rachel Zegler, troviamo attorni di livello quali Viola Davis, Peter Dinklage, Hunter Shafer da Euphoria e Jason Schwartzman. Dietro la macchina da presa, invece, torna Francis Lawrence, già alla guida di tre dei quattro film originali di Hunger Games.

Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente è un prequel, ambientato 64 anni prima degli eventi raccontati nei film con Jennifer Lawrence protagonista. La possibilità, quindi, è che Hunger Games diventi un vero e proprio universo narrativo in espansione come altri franchise di grandissimo successo. Le vicende di questo film indagano il passato del tirannico presidente di Panem, Coriolanus Snow, interpretato da Tom Blyth. Il diciottenne Snow è l’ultima speranza per il nome della sua famiglia caduta in disgrazia. Designato mentore della ragazza tributo Lucy Grey Baird del Distretto 12, Snow si trova ad affrontare la decima edizione degli Hunger Games. La storia si sviluppa nel contesto post-bellico di Capitol City, portando gli spettatori in un viaggio di intrighi politici e spettacolo spaventoso. Non ci resta che darvi appuntamento al cinema! A questo link i biglietti