Eric Dane parla della SLA: «Posso muovere solo un braccio»

«Posso muovere solo un braccio. Il mio lato sinistro funziona, il destro ha completamente smesso di funzionare. Sento che forse tra un paio di mesi non avrò più nemmeno la mano sinistra. È una cosa che fa riflettere».

Così Eric Dane, intervistato da Diane Sawyer a Good Morning America, parla per la prima volta della SLA che gli è stata diagnosticata di recente. L’attore noto per serie di successo come Grey’s Anatomy (dove interpretava il dottor Mark Sloan, aka “Dottor Bollore”) e Euphoria (in cui veste i panni di Cal Jacobs, padre di Nate/Jacob Elordi) ha avvertito i primi sintomi un anno e mezzo fa: sentiva la mano destra più debole.

«All’epoca non ci ho fatto molto caso», ha dichiarato Dane a Sawyer. «Pensavo di aver mandato troppi messaggi o che la mia mano fosse affaticata, ma qualche settimana dopo ho notato che la situazione peggiorava un po’. Così sono andato da uno specialista della mano, che mi ha mandato da un altro specialista. Sono quindi andato da un neurologo e il neurologo mi ha mandato da un altro neurologo, dicendomi: “Questo è ben al di sopra delle mie competenze”».

L’attore racconta un drammatico episodio, quando stava facendo snorkeling con la figlia che ha dovuto salvarlo perché non riusciva più a nuotare: «Mi ha trascinato fino alla barca», ha detto Dane. «Sono scoppiato a piangere. Mi sono assicurato che tornasse in acqua con la sua amica e che continuasse a fare snorkeling. Ero davvero a pezzi».

E poi scoppia a piangere parlando di Rebecca Gayheart, la moglie attrice (era Toni Marchette in Beverly Hills 90210) con cui ha due figlie. «Siamo riusciti a diventare amici migliori e genitori migliori. È probabilmente la mia più grande e incrollabile sostenitrice, mi affido a lei».

A dispetto della diagnosi di SLA, Dane tornerà a recitare nella terza stagione di Euphoria e sarà presente nel cast della serie Countdown, dal 25 giugno su Prime Video. «Sono pronto e disposto a fare praticamente qualsiasi cosa, ma ho delle limitazioni che, a quanto capisco, mi impediranno di interpretare determinati ruoli», ha detto nell’intervista.