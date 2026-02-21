Eric Dane, il ricordo di Patrick Dempsey e il GoFundMe lanciato dagli amici per le figlie

Patrick Dempsey ha ricordato Eric Dane e gli ultimi giorni prima della morte dell’attore, avvenuta il 19 febbraio. Il mondo li ricorda come i dottori Stranamore e Bollore in Grey’s Anatomy, ma per Dempsey Dane era un collega, un amico e un coraggioso sostenitore della sensibilizzazione sulla SLA. Dane è morto per complicazioni legate alla malattia. E ora Dempsey condivide dettagli strazianti sugli ultimi giorni dell’attore:

«Gli ho parlato circa una settimana fa, e alcuni nostri amici sono andati a trovarlo, stava davvero iniziando a perdere la capacità di parlare», ha raccontato Dempsey durante un’apparizione al The Chris Evans Breakfast Show. «Era costretto a letto ed era molto difficile per lui deglutire. Quindi la qualità della sua vita stava peggiorando molto rapidamente», ha aggiunto l’attore.

A Dane era stata diagnosticata la SLA (sclerosi laterale amiotrofica) nell’aprile 2025 ed è morto meno di un anno dopo. «Ha fatto un lavoro incredibile nel portare attenzione su questa terribile malattia in quei giorni che gli restavano, ed è stato davvero coraggioso da parte sua farlo. E ci ricorda che dobbiamo celebrare ogni giorno come se fosse l’ultimo», ha detto Dempsey.

Nonostante i dettagli dolorosi legati alla morte di Dane e alla sua malattia, Dempsey è stato fermo nel volerlo ricordare per ciò che era prima della diagnosi. «Era un uomo divertentissimo. Era una gioia lavorare con lui e voglio ricordarlo in quello spirito», ha detto. Dempsey ha poi ricordato i giorni in cui interpretava il dottor Derek Shepherd in Grey’s Anatomy accanto a Dane, che vestiva i panni del dottor Mark Sloan. «Siamo andati d’accordo immediatamente», ha ricordato Dempsey, aggiungendo: «Sai, la prima scena era lui in tutta la sua gloria, che usciva dal bagno con l’asciugamano addosso, in forma smagliante, facendomi sentire completamente fuori allenamento e insignificante». L’attore ha continuato: «C’era un meraviglioso rispetto reciproco. Era incredibilmente intelligente, e ricorderò sempre quei momenti di divertimento che abbiamo condiviso e celebrerò la gioia che ha portato nella vita delle persone. La vera perdita è per noi che non lo abbiamo più».

Dempsey ha concluso con una riflessione più ampia: «In un mondo in cui c’è così tanta crisi e così tanta tragedia, abbiamo davvero bisogno di essere grati per ogni momento che abbiamo, di passare tempo con le nostre famiglie, di fare cose migliori, che siano a beneficio degli altri, di essere al servizio, di essere gentili, di essere amorevoli. E questi valori, con la leadership che purtroppo stiamo vedendo nel mondo e certamente in America, con questo terribile governo corrotto che attualmente guida il Paese, dobbiamo ricordarci di trattare i nostri vicini e i nostri amici secondo i valori giusti».

Nel frattempo gli amici di Eric Dane hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per le figlie dell’attore. La pagina ha attualmente raccolto oltre 80.000 dollari rispetto all’obiettivo di 250.000. Nella descrizione della campagna si legge che sua moglie, Rebecca, e le loro due figlie adolescenti, Billie e Georgia, erano il «centro del suo mondo».

«Dopo la diagnosi, Eric è diventato un appassionato portavoce della comunità SLA, usando la sua voce e la sua visibilità per sostenere gli altri pazienti e promuovere una maggiore consapevolezza», si legge nel messaggio. «Anche mentre la sua salute peggiorava, si è profondamente impegnato ad aiutare chi affrontava la stessa devastante malattia. Poiché la malattia è progredita molto più rapidamente di quanto chiunque potesse immaginare, gli amici di Eric si sono uniti per creare questa raccolta fondi a sostegno delle sue ragazze e delle loro necessità future. Ogni contributo, indipendentemente dall’importo, aiuterà a garantire stabilità in questo momento incredibilmente difficile e negli anni a venire per le meravigliose figlie di Eric».

E le ultime parole dell’attore rivolte proprio a Billie e Georgia si possono ascoltare nell’intervista per la serie Netflix Famous Last Words. Il contributo è stato registrato in forma riservata nel novembre 2025, con l’accordo che sarebbe stato pubblicato solo dopo la sua morte.

In una conversazione con il conduttore Brad Falchuk, Dane ha ripercorso la sua carriera di attore, in particolare il ruolo del dottor Mark Sloan in Grey’s Anatomy, e la sua vita privata. Ma le ultime riflessioni le ha riservate alle due figlie, Billie e Georgia. Al termine del segmento, Falchuk lascia il palco, permettendo a Dane di rivolgersi direttamente alla telecamera e consegnare un messaggio finale, straziante. Lo riportiamo integralmente qui sotto:

«Billie e Georgia, queste parole sono per voi. Ci ho provato. A volte ho inciampato, ma ci ho provato. Nel complesso ci siamo divertiti un mondo, vero? Ricordo tutte le volte che siamo stati in spiaggia, voi due, io e la mamma — a Santa Monica, alle Hawaii, in Messico. Vi vedo ancora giocare nell’oceano per ore, le mie creature d’acqua. Quei giorni, gioco di parole voluto, erano il paradiso. Voglio dirvi quattro cose che ho imparato da questa malattia, e spero che non vi limitiate ad ascoltarmi. Spero che mi sentiate davvero.

Primo: vivete adesso. Nel presente. È difficile, ma ho imparato a farlo. Per anni ho vagato mentalmente, perso nei miei pensieri per lunghi periodi, crogiolandomi nell’autocommiserazione, nella vergogna e nel dubbio. Ho ripensato alle decisioni prese, mi sono rimesso in discussione. “Non avrei dovuto fare questo. Non avrei mai dovuto fare quello.” Basta così. Per pura sopravvivenza, sono costretto a restare nel presente. Ma non vorrei essere da nessun’altra parte. Il passato contiene rimpianti. Il futuro resta sconosciuto. Quindi dovete vivere adesso. Il presente è tutto ciò che avete. Custoditelo. Fate tesoro di ogni istante.

Secondo: innamoratevi. Non necessariamente di una persona, anche se lo consiglio. Ma innamoratevi di qualcosa. Trovate la vostra passione, la vostra gioia. Trovate ciò che vi fa alzare la mattina, che vi spinge per tutta la giornata. Io mi sono innamorato per la prima volta più o meno alla vostra età. Mi sono innamorato della recitazione. Quell’amore alla fine mi ha sostenuto nelle mie ore più buie, nei miei giorni più bui, nel mio anno più buio. Amo ancora il mio lavoro, lo aspetto con entusiasmo, voglio ancora mettermi davanti alla macchina da presa e fare la mia parte. Il mio lavoro non mi definisce, ma mi entusiasma. Trovate qualcosa che vi entusiasmi. Trovate il vostro cammino, il vostro scopo, il vostro sogno. E poi inseguitevelo. Davvero, buttatevi.

Terzo: scegliete bene i vostri amici. Trovate le vostre persone e permettete loro di trovare voi. E poi donatevi a loro. I migliori vi ricambieranno. Senza giudizi, senza condizioni, senza domande. Sono così grato alla mia famiglia e ai miei amici più stretti. Ognuno di loro si è fatto avanti. Non posso più fare le piccole cose che facevo prima. Non posso guidare, andare in palestra, prendere un caffè, uscire. Ma ho imparato ad abbracciare le alternative. I miei amici vengono da me, mangiamo insieme, guardiamo una partita, ascoltiamo musica. Non fanno nulla di speciale, semplicemente sono presenti. Questa è una grande lezione. Siate presente. E amate i vostri amici con tutto ciò che avete. Teneteveli stretti. Vi faranno divertire, vi guideranno, vi aiuteranno, vi sosterranno, e alcuni vi salveranno.

Infine: lottate con ogni fibra del vostro essere, e con dignità. Quando affronterete delle sfide, di salute o di altro tipo, lottate. Non arrendetevi mai. Lottate fino all’ultimo respiro. Questa malattia sta lentamente prendendo il mio corpo, ma non prenderà mai il mio spirito.

Voi due siete persone diverse. Ma siete entrambe forti e resilienti. Avete ereditato la resilienza da me. È il mio superpotere. Mi butti giù e io rimbalzo subito in piedi, e continuo a tornare. Mi rialzo ancora, e ancora, e ancora. Mark dice che sono come un gatto, solo che un gatto ha nove vite e io sono alla quindicesima — come minimo. Quindi quando qualcosa di inaspettato vi colpirà, e succederà perché questa è la vita, lottate e affrontatelo con onestà, integrità e grazia, anche se vi sembrerà insormontabile.

Spero di aver dimostrato che si può affrontare qualsiasi cosa. Si può affrontare la fine dei propri giorni. Si può affrontare l’inferno con dignità. Lottate, ragazze, e tenete la testa alta. Billie e Georgia, siete il mio cuore. Siete il mio tutto. Buonanotte. Vi amo. Queste sono le mie ultime parole».