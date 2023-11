‘Engima Rol’, sorpresa al box office

Sorpresa al box office Enigma Rol di Anselma Dell’Olio. Il docufilm dedicato alla controversa figura del sensitivo Gustavo Rol, amico di Federico Fellini e Franco Zeffirelli, considerato un maestro spirituale da personaggi come Charles de Gaulle, John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy, Giorgio Strehler, realizza la più alta media per copia, nel suo primo giorno di programmazione nei cinema, con 1.022 euro, secondo i dati Cinetel, e supera anche la media per copia di C’è ancora domani di Paola Cortellesi (836 euro) e di tutte le nuove uscite di lunedì 6 novembre.

Il film è arrivato nelle sale come evento con una programmazione prevista di soli tre giorni – 6, 7 e 8 novembre – ma, a fronte di questo successo al botteghino e in considerazione della richiesta da parte del pubblico e degli esercenti, la distribuzione RS Production, in accordo con la produzione La Casa Rossa, aumenterà le sale e i giorni di programmazione.

Enigma Rol è prodotto da Francesca Verdini e co-prodotto da Pietro Peligra e Agostino Saccà ed è una produzione La Casa Rossa con Rai Cinema, in coproduzione con RS Productions e Pepito Produzioni e in associazione con Luce Cinecittà, ed è uscito nei cinema distribuito da RS Productions.