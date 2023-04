Emily Ratajkowski ha detto che ha smesso di recitare perché la facevano sentire «un pezzo di carne»

In un’intervista al Los Angeles Times, Emily Ratajkowski ha annunciato che ha praticamente smesso di recitare perché «Hollywood è un gran casino». La top model ha debuttato con un ruolo al fianco di Ben Affleck in Gone Girl – L’amore bugiardo di David Fincher. Ratajkowski interpretava Andie Fitzgerald, studentessa del professor Nick Dunne (Affleck) che ha anche una relazione con lui. Ratajkowski era anche nel cast di We Are Your Friends e Come ti divento bella, ma non recita in un film da L’arte della truffa del 2019.

«Non mi sentivo un’artista che si esibisce attraverso il suo mezzo», ha spiegato. «Mi sentivo un pezzo di carne che la gente giudicava, dicendo: “Avrà qualcos’altro oltre al [seno]?”».

Dopo Gone Girl, Ratajkowski ha lavorato con il suo team per trovare parti che dimostrassero che è «un’attrice seria con una prospettiva». È riuscita a ottenere solo ruoli secondari, ma non è stato certo perché non ci ha provato. Ha continuato a fare audizioni negli ultimi anni, ad esempio per film come Triangle of Sadness di Ruben Östlund, vincitore della Palma d’oro a Cannes e candidato all’Oscar. Ratajkowski ha perso il ruolo dell’influencer Yaya, che invece è andato all’attrice sudafricana Charlbi Dean, morta poi lo scorso agosto.

Ratajkowski ha raccontato che, durante la sua esperienza nell’industry, si è resa conto che avrebbe dovuto essere «simpatica con gli uomini potenti di Hollywood». Di conseguenza, ha licenziato agente, team commerciale e manager all’inizio del 2020.

«Non mi fidavo di loro», ha affermato la modella. «Pensavo: “Posso gestire telefonate, prenderò io queste decisioni. Nessuno di voi ha a cuore i miei interessi. E tutti voi odiate le donne».

Un’esperienza che Ratajkowski ha avuto a una festa della William Morris Endeavor, società che rappresenta moltissimi artisti, avrebbe iniziato ad allontanarla da Hollywood. Aveva partecipato all’evento con il marito di allora, il produttore Sebastian Bear-McClard (da cui poi ha divorziato). L’agente di lui, «chiaramente ubriaco», le ha detto che era «come Pamela Anderson prima dell’epatite C».

«Ho pensato al modo in cui [Bear-McClard] era a suo agio in quella stanza, piena di uomini che solo due anni prima avevano baciato l’anello di Harvey Weinstein e incoraggiato le loro giovani clienti a incontrarsi con lui nelle camere d’albergo», scrive Ratajkowski in un saggio dal suo libro, Il mio corpo. «Odiavo che mio marito fosse in qualche modo collegato a queste persone».

«Forse è per questo che in questo momento non sono molto interessata ai punti di vista degli uomini», ha spiegato Ratajkowski al Los Angeles Times. «Perché erano bugie. E non intendo infedeltà. Questo è un mondo incasinato, Hollywood è un gran casino. Ed è un luogo oscuro… ho avuto difficoltà anche soltanto a stare a una festa del genere. E avere una parte di me che era così connessa a tutto questo è stato ancora più complesso».

In questo momento Ratajkowski è coinvolta in una battaglia con Bear-McClard per il divorzio e la custodia del figlio. Il mese scorso il produttore dietro i film dei fratelli Safdie (Good Time, Diamanti grezzi) è stato accusato di aver adescato ragazze minorenni su Instagram per proporre loro finti provini.